日本首相岸田文雄2日致電祝賀義大利總理梅洛尼榮任新職時罕見提及中國。美國總統拜登日前也致電梅洛尼，討論中國挑戰等議題。日、美皆盼與義國新政府共同面對中國，確保印太穩定。

岸田文雄2日與義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）電話會議，並在電話祝賀中提及中國情勢，頗為罕見。兩國政府官網也同時公告將共同持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，以及攜手確保印太區域和平穩定。

根據日本外務省官網新聞稿，在20分鐘的電話會議中，岸田文雄除恭賀梅洛尼榮任新職外，也表示希望雙方深化七大工業國集團（G7）合作夥伴關係，而梅洛尼也指出同樣期待與日本推進雙邊與國際緊密合作。

兩國領袖都重申堅定支持烏克蘭，同時強化對俄羅斯的制裁。岸田文雄表示，不可接受俄國以動用核武作為威脅。

新聞稿指出，雙方就北韓及中國等情勢交換意見。最後，岸田文雄也表示樂見義大利對維持印太區域和平穩定的貢獻。

這並非日本首次向義大利新政府提及中國威脅與印太穩定。10月21日，梅洛尼接下籌組政府任務並公布義大利最新內閣名單。10月24日，岸田文雄便於賀電中提及與義大利於印太地區合作的意願。

岸田文雄在道賀梅洛尼的賀函中強調希望與義大利緊密合作，以實現「自由開放的印太區域」；日本外相林芳正也於同一天祝賀義大利新任外長塔加尼（Antonio Tajani），並指出，義大利日前表示願意於印太地區有所貢獻，因此盼望日義雙方能於印太地區展開具體合作。

塔加尼對台友善。2019年3月前總理孔蒂（Giuseppe Conte）加入中國「一帶一路」時，他警示要避免淪遭中國「殖民」，並認為義大利採取單邊行動是個錯誤。2019年10月，跨大西洋國會友台小組串連成立「福爾摩沙俱樂部」時，塔亞尼更親自出席成立大會。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也於10月24日致電恭賀塔加尼。美義雙邊外交單位官網同時公告雙方將續支持烏國對抗俄國入侵，並深化跨大西洋夥伴合作關係。25日美國總統拜登（Joe Biden）更致電恭賀義大利兄弟黨黨魁梅洛尼新任義國總理，盼深化跨大西洋聯盟夥伴關係。

據美國白宮官網消息，拜登與梅洛尼雙方除強調美義雙邊穩固關係外，也表達以跨大西洋聯盟架構面對共同挑戰的意願。雙方電話中就持續提供烏克蘭援助、向俄國發動戰爭究責、應對中國帶來挑戰、確保能源永續議題進行討論。（編輯：林憬屏）1111104