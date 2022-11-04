中國外交部官網4日消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅3日與印尼對中國合作牽頭人、統籌部長盧胡特通電話。王毅表示，中方將堅定支持印尼履行主席國責任，辦好二十國集團領導人峰會，推動峰會聚焦自身定位，加強宏觀經濟政策協調，共同應對世界經濟低迷、全球治理紊亂等嚴峻挑戰。

盧胡特首先轉達印尼總統佐科對中國國主席習近平的問候，再次祝賀中共二十大圓滿成功。盧胡特介紹了印尼即將主辦二十國集團領導人峇里島峰會籌備情況，表示世界面臨前所未有的地緣政治和經濟復甦乏力挑戰，中國的作用與合作至關重要。印尼期待同中方密切協調，辦好本次峰會，共同維護世界和平安寧發展。

王毅轉達了習近平對佐科的問候，介紹了中共二十大取得的重大成果和深遠意義，強調有總書記習近平掌舵引航，中國將堅定不移沿著中國特色社會主義道路闊步前行，為動盪不安的世界提供重要穩定性和正能量。作為兩大開發中國家和兩大鄰國，中方願同印尼一道，按照兩國元首確立的共建命運共同體大方向，加強團結協作，繼續為地區及世界的和平與發展作出新的貢獻。

王毅強調，中方將堅定支持印尼履行主席國責任，辦好二十國集團領導人峰會，推動峰會聚焦自身定位，加強宏觀經濟政策協調，共同應對世界經濟低迷、全球治理紊亂等嚴峻挑戰。