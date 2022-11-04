小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。IC設計廠義隆釋出第四季營運展望，由於庫存去化速度較預期較慢，因此估計第四季營收將季減36.2％～29.1％，這也將是義隆連續兩季繳出季減三成營收成績單。為此，義隆表示，將與晶圓代工廠終止產能確保合約，並將在第四季認列違約金，屆時可能將讓義隆獲利控制在小賺跟小虧之間。

【1】震撼！義隆賠錢解約晶圓廠

IC設計廠義隆電對外釋出，為加速去化庫存，將終止與晶圓代工的成熟製程3年長約，雖然未透露對象為何，但由於義隆主要在成熟製程投片，因此主攻成熟製程的晶圓代工廠在此案一出後，後續恐將引發IC設計廠終止合約潮。

【2】國內大到不能倒的銀行 僅剩1家體格勇

2022年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單出爐！金管會銀行局3日公布新一波名單與2021年一樣六家。不過，受今年市場波動、股債雙殺，截至2022年6月底，僅剩一家中信銀三項資本比率仍提前達到2025年標準，其餘五家全軍覆沒。

【3】雙利空罩頂 大摩曝台積最佳買點

台積電面臨客戶砍單侵擾，摩根士丹利證券指出，蘋果確實下修晶圓需求，削減應用處理器訂單，加上超微（AMD）5奈米伺服器CPU訂單將遞延，雙利空可能壓抑台積電短期營收動能，但建議旗下客戶，趁利空紛陳、股價下跌時，買進台積電的訊號反而已經亮起。

【4】美升3碼台灣升幾碼？楊金龍1句神解析

美國聯準會（Fed）台北時間3日凌晨連四度升息3碼（1碼是0.25個百分點），中央銀行總裁楊金龍當日在立法院財委會答詢立委時強調，「台灣和美國不一樣，未必要跟Fed一樣的幅度升息」，至於12月升息與否及幅度多少，仍由全體央行理事開會決議。

【5】斷陸晶片後路 傳美又施壓ASML

美國10月頒布對中國晶片禁令以來，持續拉攏盟國擴大封鎖陣線，繼日本後，近期傳出美國官員將在本月赴荷蘭討論相關議題，預計將重點要求艾司摩爾（ASML）加強對中國先進設備的禁售限制。