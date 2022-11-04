年底新竹市長選舉引發關注。國民黨候選人林耕仁近日狂打民眾黨候選人高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪汙治罪條例》等。媒體人「逆風的烏鴉」表示，高男友助理案這波攻防，是他對這次選戰最感到不寒而慄的時刻，因他早在約1個月前就已聽說此事，且企圖操弄事件的一方，對該助理及其前妻的相關資料、現況完全掌握，背後力量令人感到恐怖；綠營明明已掌握資料卻不出手，恐怕是利用林來爆料。

逆風的烏鴉昨（3）日在臉書發表《關於高虹安助理事件最恐怖的地方》一文，內文指出，這一波對高虹安的攻擊，是針對高的助理和感情問題；而這一波攻防，也是他對這次選戰最感到不寒而慄的時刻。雖攻勢前幾天才開始，但他可以很負責的說，大概在一個月以前，他大概就聽說了這件事，當時明確獲得的資訊，就是綠營要打這個，而告訴他這件事的人，也不清楚為什麼綠營已經掌握資料，但是卻沒有出手。

逆風的烏鴉分析，此事的關鍵不在高虹安和那位助理身上，而在助理的前妻身上。也就是說，如助理的前妻出來證實爆料內容，那此事件無疑會是對高的選情核彈；但如爆料後前妻透過任何方式說明爆料是假的，那麼也同樣是顆核彈，只是這顆核彈，就會炸向爆料者，也就是民進黨或者後來被利用來爆料的林耕仁，事態若朝此情況發展，那新竹市的選戰就等於提前結束了。

對此，逆風的烏鴉透露，所以他當時判斷打這個議題的可能性不高，最大的變數，就是助理前妻的情況是無法掌握的。而如今竟然出手了，原因也就顯而易見：原來助理的前妻已經在上周過世，她不可能再為任何一方作證了。

逆風的烏鴉強調，讓他不寒而慄的地方，倒不是議題的攻防，而是很顯然，企圖操弄這個事件的一方，對於該名助理及其前妻的相關資料、現況都是完全掌握的，所以才能夠在幾乎他前妻過世的第一時間，就馬上丟出這個議題。是什麼樣的組織、團體和力量，能夠對一個不曾是公眾人物的平民有這麼精準的資訊掌握？這絕對不是靠「網路肉搜」就辦得到的。