「永遠的東方不敗」林青霞昨(3日)過68歲生日，稍早凌晨3時，她才PO出美照，和大家分享自己的生日願望是「天下太平！世界和平！」，更曬出朋友替她用心準備的生日蛋糕，上面有博士帽和書籍，就是為了祝賀她拿到香港大學頒予她的名譽社會科學博士學位。

日前香港大學宣布在本月初舉行行第二百零七屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予三位傑出人士，包括楊振寧教授、林高演博士及林青霞女士，楊振寧教授得到的是名譽科學博士學位，林高演博士及林青霞女士所得的是名譽社會科學博士學位，當時消息一出，林青霞坦言很開心，「先生和女兒都恭喜我，替我高興」。

林青霞發文。（圖／翻攝自林青霞微博）

林青霞說，冷靜下來之後忍不住念自己夠格得到榮譽博士這個榮銜，未來要加倍提升自己，在各方面持續進步，才不會辜負香港大學的鼓勵，「謝謝香港大學給我的鼓勵，這個榮譽博士學位不但鼓勵了我，也鼓舞了這些年來，一路看著我成長的你們」。

而昨是林青霞獲得名譽社會科學博士學位後的第一個生日，可見她穿著一身喜氣紅色，謙虛表示願望只希望世界和平，她也感謝朋友的用心，寫下：「朋友送給我的生日蛋糕，上面是博士帽，下面是書，祝賀我拿博士學位和生日出的第四本書『青霞小品』。開心得不得了！SWKit 鄧永傑​，見此，粉絲回應：「愛你！無論你是女士還是博士，都是我們最愛的姐姐」、「又美又有才！」、「祝賀青霞博士」、「歲月不敗美人，青霞姐永遠是獨一無二的美」。