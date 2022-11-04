大聯盟生涯7個賽季，太空人主戰一壘手葛瑞奧（Yuli Gurriel）單季最高被三振數為本季的73次，生涯被三振率僅有11.2%，將球打進場內的能力非常突出，對於32歲才進入大聯盟的葛瑞奧相當不容易，更驚人的是，太空人已經打進世界大賽了，葛瑞奧在今年季後賽47個打席中還沒有被三振過，成為了史上第5長的紀錄。

昨（3）日進行的世界大賽第4戰，葛瑞奧在4個打席中敲出2支安打，其中在5局上敲出帶有1分打點安打，幫助太空人將比分擴大，7局上擊出三壘飛球出局後，葛瑞奧也完成了該場打擊任務，同時寫下連續47打席沒被三振的紀錄，僅次於1995年柯拉（Joey Cora，51）、2006年艾克斯坦（David Eckstein，50）、2019年葛瑞奧自己（48）及1979年佛利（Tim Foli，48），是季後賽史上第5長紀錄，在世界大賽至少還有2場的情況下，葛瑞奧有望刷新紀錄。

對於葛瑞奧強大的球棒控制能力，太空人總教練貝克（Dusty Baker）也大力盛讚，「我對葛瑞奧相當有信心，因為他來到大聯盟之前就已經身經百鍊，在古巴登上過世界舞台，只要是從古巴出身的球員，都必須得仰賴打球謀生。」

此外葛瑞奧生涯在世界大賽已經累積26支安打，超越同胞前輩、名人堂球星裴瑞茲（Tony Perez）的23支，成為在世界大賽擊出最多安打的古巴球員，不過對於葛瑞奧來說最難以忘懷的時刻，肯定是昨晚在9局上2出局接住三壘手布瑞格曼（Alex Bregman）的傳球，成為世界大賽史上第2場無安打比賽的參與者。