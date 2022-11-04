長榮航空在10月底米蘭首航後，11月3日再啟動台北與德國第三大城「慕尼黑」首航，於德國當地時間傍晚17:25降落慕尼黑國際機場，並由慕尼黑國際機場資深副總經理奧利佛.德爾許 （Oliver Dersch）機邊迎接。長榮航空總經理孫嘉明指出，此次新航點的開闢主要著重3個方向，一般旅客、商務客及貨運。

孫嘉明在搭乘首航行航班從台北抵達慕尼黑後接受媒體聯訪表示，主要著眼於3個方向，首先是「遊客」，因為德國南部有很多大家熟悉的景點，如新天鵝堡等；再者是「商務客」，德國南部是工業重鎮，西門子及BMW等企業的總部都在慕尼黑，還有每2年一次的電子展，可以帶給商務客更便利的旅遊。最後，則是因應工業重鎮而生的「貨運」需求，3日首航及回程的腹艙載貨幾乎裝滿。

孫嘉明指出， 長榮航空是做「網路」，以前比較被大家知道是在北美的航空網路布局，但現在長榮在歐洲已經完成六大航點，不是只有鎖定德國市場，旅客可以選擇米蘭進、慕尼黑出，或是慕尼黑進、維也納出，又或是很多團客選擇的米蘭進、巴黎出，可以完整整個面，把帶更多旅客到歐洲。

他也說，上禮拜開的米蘭跟這次開航的慕尼黑，有3成以上是轉機旅客，不只是針對台德兩地，也希望吸引歐洲旅客到台灣轉機，米蘭跟慕尼黑航班抵達台北都是早上五、六點，可以接上七、八點往東南亞或是東北亞的航班。

在客運部分，孫嘉明認為，長榮航空評估到明年約可恢復8成，主因是兩岸航班縮減；如果兩岸有新進展，預期可以以8成為基礎往上增加。

至於未來是否考慮以貨機形式來往慕尼黑，孫嘉明說，長榮航空的貨機只有8架，都是用在北美航班，長榮航空計畫將要改裝3架，明年底還有有一架，接下來會仔細評估是否把歐洲納入貨機營運範圍。

此外，孫嘉明指出，除了把歐洲6航點做好外，長榮航空接著主要任務是要恢復其他航點航班； 再來明年是有計畫新增與菲律賓的克拉克機場的新航點，後來會陸續評估其他機場。

奧利佛.德爾許則表示，很高興在雙方多年的努力下，長榮航空開航台北-慕尼黑航線，接下來可搭配東北亞、東南亞的綿密航網，方便歐洲旅客轉機至亞洲各大城市。不論是旅遊客還是商務客都十分期盼，慕尼黑是台灣旅客相當嚮往的旅遊城市之一，而德國是台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，相信能夠透過此次開航更加堅實彼此的合作關係。