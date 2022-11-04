「最美性學博士」許藍方為《小姐不熙娣》節目班底，除了會在節目中分享專業知識外，也展現出私下「傻大姐」的一面，近日在節目上分享在社群上詢問網友「黑貓曬太陽要不要限時」，讓現場主持人與來賓笑歪。

近日，許藍方於節目《小姐不熙娣》提到，她曾在社群媒體上詢問網友「黑貓曬太陽需不需要限時？」原來是因為她所飼養的黑貓「胖胖」躺在床上曬太陽時，發現「胖胖」的毛較其他貓咪燙，擔心愛貓會不會曬傷或燒起來，先將它移位後上網發問。

然而，許藍方發文後，立刻引起熱烈回應，許多網友笑虧她「妳有看過路邊黑狗起火嗎？」、「我頭髮是黑的也沒燒起來過」、「貓很聰明，每10分鐘會自動翻面」，而助理與朋友看到後相當無奈「是要別人懷疑妳的智商嗎？」更要求許藍方將文章刪除，而這件事也讓在場主持人小Ｓ（徐熙娣）與現場來賓笑翻。

除此之後，許藍方也分享到在當天錄製節目遲到的原因，她表示出門前她一手拿著高跟鞋，一手拿著垃圾，到垃圾桶前隨手一丟居然將高跟鞋丟掉，而她在到電視台時，司機大哥提醒「垃圾記得帶走」才意識到自己丟錯了，才立刻請司機回頭去把高跟鞋換回來。