「2022年海洋合作與治理論壇」3、4兩日在大陸海南三亞舉行，中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外交部長王毅3日在開幕式發表視訊致詞強調，中方願同各國一道，秉持中國國家主席習近平提出的海洋命運共同體精神，統籌海洋發展與安全，推進海洋合作與治理。提出共護海洋安全、共促海洋發展、共商海洋治理等三點建議。

王毅說，中共總書記習近平在中共二十大報告中強調，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。這是中國向全世界作出的鄭重宣示。走上新征程的中國，將為各國發展帶來更多機遇，為人類進步作出更大貢獻。

王毅提出3點建議：

一是共護海洋安全。以和平方式妥處海上矛盾，堅持通過對話協商解決領土主權和海洋權益糾紛，避免採取使局勢複雜化的單方面行動。以團結精神應對海上挑戰，超越零和思維，共同維護航行自由與安全。以鮮明態度反對海上霸權，共同抵制編織排他性「小圈子」，搞抵近挑釁等危害海洋和平安寧的行徑。

二是共促海洋發展。推進海上互聯互通，確保海上運輸和產業鏈暢通。高品質共建「21世紀海上絲綢之路」，積極發展藍色經濟夥伴關係。貫徹新發展理念，以推進全球發展倡議為契機，推動海洋可持續發展，統籌海洋開發與保護，做好共同開發。大力推進生態環保、防災減災務實合作，攜手應對氣候變化、海平面上升等全球性挑戰。

三是共商海洋治理。堅持真正的多邊主義，完善以聯合國為核心的治理體系，維護以國際法為基礎的海洋秩序。完整、準確、全面解釋和適用《聯合國海洋法公約》，堅持互諒互讓、友好協商，攜手維護全球海洋秩序。因地制宜推進區域海洋治理，以《南海各方行為宣言》簽署20周年為契機，加快推進「南海行為準則」磋商進程，構建符合各方共同利益的海上互動規則，把南海真正建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

本屆論壇由中國南海研究院、中國—東南亞南海研究中心和中國海洋發展基金會聯合主辦，來自20多個國家的政要、官員、專家學者、駐中國使節及境內外媒體代表500多人線上線下參加。