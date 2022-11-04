瞄準精準行銷商機，加上日前疫情期間的「1922」(實名制掃描)深植人心，讓短碼互動簡訊服務有大展拳腳的舞台，蘋信科技(PINTrust)瞄準商機，耗時4年與5家電信業者洽談，成功插旗該領域，顛覆以往消費者對於簡訊的認知，不僅只要透過QR Code，更主打「安全」、「免費」、「即時」以及「互動」四大優勢，企業端也可清楚掌握簡訊的發送對象，精準抓住需求，並進一步互動，打造出消費者、企業端的雙贏格局。

商用短碼簡訊服務起源於美國、加拿大，提供企業具識別性的短碼，廣泛運用於各式B2C產業，蘋信科技(PINTrust)參考國際互動簡訊實務運用，找來國內五大電信業中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星合作，推出短碼互動簡訊，企業可透過蘋信科技提供單一服務平台，申請「具識別性」的企業短碼，其運作概念就類似民眾所熟悉先前疫情期間的「1922」(實名制掃描)的短碼簡訊服務，也使得一般民眾對該概念已經有1~2年的基本認知，對QR Code掃描具有相當熟悉度。

所謂的短碼互動簡訊服務可以縮短企業和消費者距離，蘋信主打消費者可以享有「安全」、「免費」、「即時」以及「互動」四大優勢，顛覆以往消費者對於簡訊的認知，其有別於當下通訊軟體LINE官方網站的推播功能，同一訊息通發給所有的受眾群，蘋信的短碼互動簡訊可以清楚掌握簡訊的發送用戶是誰，精準抓住需求，並進一步互動，創造出有效訊息，以亞太電今年的雙11促銷來說，就是首度採用短碼互動簡訊進行行銷，根據首周統計，388促銷資費申辦翻倍，顯示精準行銷有效發揮。

蘋信科技總經理蔡明儒受訪時就談到，蘋信簡化短碼簡訊程序，有意申請短碼互動簡訊的企業只要和蘋信洽談就可以成功開通，直達5家電信業者的所有用戶群，月租5000元起跳，若有特殊需求，也有客製化的月租資費選號服務，只是，看似簡單的短碼簡訊平台，蘋信科技整整耗時4年才與5家電信業者談妥，拿下所有「6」區段為首的門號(五碼或六碼)。

蔡明儒表示，蘋信的短碼互動簡訊服務除瞄準企業行銷需求外，也看好職業運動賽事領域的互動，可以增加運動迷與賽事內容有更緊密的結合，增加運動迷的參與感，進而創造出更大商機。

值得一提的是，由於短碼互動簡訊有別於長碼，可以完全杜絕民眾最擔憂的詐騙問題，此原理主要是長碼可以通往國際，而一般的詐騙簡訊也多透過國外管道以規避查緝，但短碼僅限於國內流通，也可以免除掉消費者對詐騙簡訊的憂心。