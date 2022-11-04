近日，韓國梨泰院發生踩踏事件，截至目前已確認有156人於此事件中喪命。消息曝光後，引發各界譁然，沒想到竟在韓網上引起「獵巫」行動，包括網紅直播主、帶著兔子頭套的男子、男星劉亞仁都遭到點名。昨（3）日，劉亞仁在社群平台上首次對此事件發言，引發韓網熱議。

據韓媒報導指出，梨泰院事件爆發時，現場已有消息傳出當天會吸引如此多人潮湧入的原因，是因為網紅直播主K（本名朴重奎）、男星劉亞仁現身該地，對此，朴重奎在直播平台AfreecaTV發出聲明自清，而劉亞仁經紀公司也PO出他的行程，指出事件發生時他人根本不在國內。

昨（3）日晚間，劉亞仁在ig上曬出長文，內容指出「關不了的畫面，是因為它們將熄滅的生命當武器、盾牌、素材、下酒菜、絆腳石。狗叫聲比哭嚎的主人更響亮」，字詞間盡是對網路言論的痛心。

此外，他也期許「要為自己的錯誤行為感到羞恥。你們應該用你們的心，去為那些更生病、更痛苦以及被遺棄的人祈福。誠摯地希望那些心意可以傳達到他們最需要的地方。」並坦言「透過這些文字希望能觸動那些受傷的心。相信我會愛著你們。而你們也會回饋愛給需要的人。」文中雖然未指明是講述梨泰院事件，但觀其內容描述，被視為是對梨泰院事件發聲。另外，也疑似是是在反嗆那些於網路上散播不實傳言的網友們，期許他們能將心力，放在正確的地方。

對此，網友們也暖心回應，表示「即使世界有一天會發覺沒有任何東西可以撫慰悲傷。但在那之前，我們還是要記得傷痛，好讓我們能給他們善意的關懷。即便傷痛還在，也要讓悲傷者知道明日的太陽終會升起」、「我祈禱這些心能夠到達最需要他們的地方。」、「生活總是伴隨著各種起落，無論是好是壞，希望我們都能接受，並成功跨過。」