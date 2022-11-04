一名駕駛日前行經路口欲左轉，見對面有2名行人走斑馬線過街，他放慢車速讓行，沒想到一名女子卻朝他比中指罵「白癡嗎？我是行人耶」，他無奈說沒有不讓行，女子罵「可是你在動耶」，他最後PO影片說「姊姊生活壓力不小」；不過網友卻不認同他，一面倒認為即便緩速前進也會使行人增加壓迫感。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，一名駕駛行經路口欲左轉時，左前方2名路人正要從對面走斑馬線，該駕駛隨即放慢車速、未停止緩速前進，而對方一名女子走到路中時突然朝他「比出中指」，女子說「白癡嗎？我是行人耶，走直線耶，你要轉彎耶」。

另一名路人男子也幫腔說「是你切過來喔」，駕駛則無奈回應「我沒有不讓你啊」，女子則繼續說「可是你在動耶」，駕駛則說他後來已經停下來，認為對方沒有必要比中指又怒罵，對方2人最後不予理會、直接離開；駕駛事後將影片PO出，傻演說「只是左轉慢一點看到你而已，我後來看到不就停下來了嗎，沒有不讓你，到底在兇什麼…姊姊生活壓力不小」。

其他網友留言「以比中指時車子停的位子來看，車子停在網狀黃線區，車頭已經進入斑馬線區域，且車頭距離行人位置超近，雖有停下但給路人壓迫感非常重」、「讓行人本來就該在一定距離外確實停下，等行人通過，而不是還含著油門慢慢往前，想說行人走過車頭剛好過去，這對行人的壓力非常大」、「這個角度如果我是行人的話，老時說看不出來你有想讓行人的感覺欸」、「抱歉，我感覺不出你要停，我只看到你車頭一直往前ㄊㄨˋ」。