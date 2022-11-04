統一超(2912)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為26.91億元，年增30.52%，累計前3季每股盈餘為7.03元；統一超表示，台灣7-ELEVEN積極掌握邊境開放商機、年末雙11、耶誕、跨年等節令、世足話題、冬季體感等商機，第4季營運樂觀可期。

統一超第3季合併營收為758.46億元，年增15.9%，為單季歷史新高，稅後盈餘為26.91億元，年增30.52%，累計前3季合併營收為2146.45億元，年成長10.59%，創下歷年同期新高，歸屬於母公司稅後盈餘約73.13億元，年成長11.83%，每股盈餘為7.03元。

統一超表示，第3季為傳統旺季，本業營收、獲利及合併稅後淨利均較去年同期有雙位數成長，成長態勢強勁。轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一精工、統一生活(康是美)等表現不俗有效貢獻營收，業績均較去年同期雙位數成長。

今年台灣7-ELEVEN持續展店、推動數位服務及OPEN POINT會員經營，7月份統一企業集團7-ELEVEN亞洲第10000家門市7-ELEVEN於台南開幕，展演亞洲生活服務平台。加上鮮食、咖啡、ES佣金等類別持續穩健成長，帶動整體營收穩健成長。

在服務創新部分，台灣7-ELEVEN線上平台「i預購」瞄準電商旺季，網羅美妝保養明星商品、3C家電等，搭配限時優惠活動增添買氣；中元、中秋等節令掌握指尖經濟商機，門市及i預購線上平台推出主題專區，方便民眾就近採購。節令期間的網購、外送等商機均推升營收成長，領先零售業首創整合前3大外送業者入口平台的「OPEN NOW」，藉積極與各業者推出獨家優惠，門市外送訂單較去年同期倍數成長。

在商品創新部份，台灣7-ELEVEN持續扮演社會廚房角色，星級饗宴品牌聯名五星飯店餐飲，創造高話題帶動買氣、挹注業績；深耕在地將「永續餐桌」變成消費日常，也於部分門市設置專區引進在地農糧商品，並於超過2500家門市設有「天素地蔬」鮮食專區推廣減碳蔬食，成功帶動鮮食業績較去年第3季成長超過3成。中元、中秋節令亦帶動零食糖果類別較去年第三季成長近2成。

截至9月底，7-ELEVEN門市店數共達6570家。

統一超表示，台灣7-ELEVEN積極掌握邊境開放商機、年末雙11、耶誕、跨年等節令、世足話題、冬季體感等商機，持續架構「生活服務平台」，推出多樣化優惠與商品組合多刺激消費，第4季營運樂觀可期。