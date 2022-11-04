Fed在11月升息3碼一如市場預期，鮑爾立場續鷹，再次打擊台股投資信心！不過，新光創新科技基金經理人吳文同認為，今年台幣加速貶值，政府護盤政策推出後，目前台股跌深反覆打底，預估Q4大盤維持盤整格局，再大跌空間有限。吳文同認為，今年台股受到半導體調整庫存和需求不振，導致大盤崩跌，加上美國高通膨、聯準會大幅升息，加速股市回落，在融資籌碼大幅縮減沉澱下，加上國安基金護盤政策推出，政府作多心態明顯，台股有望出現底部現象，第四季只要總體經濟惡化程度不超乎市場預期，根據過去經驗來看，只要通膨高點已過，股市低點就在不遠處。

吳文同強調，現階段加權指數在盤整過程中，具基本面前景，且庫存修正提早落底的潛力股，以及具長線趨勢看好，不受本次景氣修正的利基股，股價有機會在明年第一季提早反應，建議投資人第四季該超前部署，但熊市選股不易，不如改買績優台股基金，透過投資團隊掌握基本面變化，更容易把握明年甚至後年長線看好的潛力標的。

現階段預估，整體電子產業庫存清理的時間大約需要2~3季，以台灣未完成訂單減庫存指標來看，9月稍微改善，但第四季市場需求預期疲弱，預期時間會延長到明年，就整體產業供需來看，預估2023年第二季台股基本面有機會落底，股價有望提前一季反應，隨著2023年台股落底確立後，從2023年起，台股又將重啟下一波景氣擴張格局。

吳文同建議，操作上以選股為重，短線較看好解封概念股、大型權值股、長線仍首選電動車、半導體先進製程和矽智財等族群，至於NB與手機等終端應用，電子庫存調整結束後，明年預估成長也僅持平，但汽車電子、伺服器、低軌道衛星等新應用，明年可望回復成長榮景。