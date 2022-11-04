全球總體經濟不佳，終端消費冷颼颼，國巨（2327）董事長陳泰銘保守看待被動元件標準品景氣，陳泰銘表示，標準品庫存調整時間會比預期更長一點，以標準品業務為主的被動元件廠「未來2年會很辛苦」，由於國巨利基型產品佔比已達75%，可以「避掉衝擊」，不會有斷崖式下滑情況。

通膨升息、俄烏戰爭及大陸封控等造成全球消費市場急凍，被動元件也面臨庫存調整壓力，由於大環境不利因素尚未結束，陳泰銘保守看待被動元件標準品的景氣。

陳泰銘表示，大環境不好，沒有一家公司可以倖免，即使是台積電也一樣，只是下來的比較緩和，目前庫存去化主要是被動元件標準品，由於通路端、客戶端、製造端庫存都很高，庫存調整會辛苦一點，調整時間會更長，可能要到明年第2季、甚至第3季，他直言，以標準品業務為主的被動元件廠「未來2年會很辛苦」。

儘管整體大環境不佳，國巨自5年前朝汽車、工控、航太及醫療等利基市場轉型，陸續於4年前及3年前併入普思及基美，讓公司有了很大的轉變，目前利基型產品佔比從5年前的30%拉升至目前約75%，標準型產品佔比已從過去的70%降至25%，因此雖然國巨會受大環境因素影響，但影響較小。

國巨於10月分別以總交易金額約為7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)現金收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，以及總交易金額約為6.86億歐元(約當於新台幣214億元)現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，為公司跨入感測元件領域添翼。

陳泰銘表示，兩家收購案預計明年上半年會完成，在兩家公司感測器元件加入後，國巨利基產品佔比將拉升至80%，標準品佔比將降至20%，也會加快達成汽車相關應用產品佔營收比重22%目標。