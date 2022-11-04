樂天國際銀行宣布推出「樂天電能貸」電動車專屬購車信貸產品，不限廠牌電動車輛的消費者，提供年利率1.59％起，貸款期數最長7年，額度最高新臺幣500萬元，鼓勵民眾購買電動車。

樂天國際銀行指出，隨著國內各業者積極投入電動車市場，電動車需求持續增強，預期今年度全年掛牌數將會破萬輛。樂天國際銀行透過開行以來累積的客戶經驗，接受客戶對於財務需求規畫的建議與提案，鎖定電動車新購車主。

樂天國際銀行觀察到各大廠牌電動車產品的銷售模式已由傳統的門市銷售，轉而至透過品牌官網線上訂購，電動車購車主的客戶長相與交易偏好與銀行本身客戶的重疊度高，而「樂天電能貸」全程線上申辦的特性，提供車主更為便捷且流暢的申貸流程，讓客戶從購車到申貸都可以24小時透過線上服務取得。

樂天國際銀行表示，「樂天電能貸」有別於傳統車貸產品，免擔保品設定、申貸不需繳納設定規費，讓車主日後的換車規劃可以更有彈性。此產品上市期間還提供免開辦費的限時優惠，免牌照稅、免燃料稅、免設定費及免開辦費將替車主節省一筆可觀的費用成本。貸款總費用年百分率約1.59％~15.59％。

近期樂天國際商業銀行的信用評等獲國際信評機構惠譽提升為「A+（twn）」；評等展望「穩定」，評等調升理由來自四大因素的趨動：1、股東支援推動評級，2、臺灣市場具有戰略重要性，3、與母公司樂天集團的強大整合，4、共享品牌的價值貢獻，也是第一家台灣純網銀獲得信用評等調升。