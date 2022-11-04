美國國防情報部門關於UFO的最新報告的解密版本，而用政府的官方說法改稱為「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena），預計將在未來幾天公開。國防部發言人表示，美國政府必須注意避免向外國對手透露關於美國情報部門對其監控行動的瞭解以及如何瞭解這些信息的「敏感信息。」

據路透社4日報導，UFO愛好者可能會很失望，他們總是希望政府將數百次美國軍事目擊事件中的任何一次判定為外星飛船的訪問，

一位熟悉這份國會機密文件的美國官員表示，正在審查的最新事件被認為是外國偵蒐系統的混合產物，包括相對普通的無人機，以及氣象氣球等空中物件，許多舊的無法解釋的空中現象，仍然被官方歸類為無法解釋，數據分析太少，無法得出結論。

EXCL: Classified report to Congress lists 366 UFO cases in past year, only half of them were explained.



Legal deadline today but ODNI is late delivering, won’t be sending to lawmakers until later this week. https://t.co/hyl5YjwtX8 — Josh Boswell (@JoshTBoswell) October 31, 2022

美國國防部發言人高芙（Sue Gough）在本週的一份聲明中說：「沒有一個單一的解釋可以解決大多數UAP報告。」「我們正在收集盡可能多的數據，沿著數據的線索走，並將盡可能分享我們的發現。」

她說，美國政府必須注意避免向外國對手透露關於美國情報部門對其監控行動的瞭解以及如何瞭解這些信息的「敏感信息。」

如果說UAP報告說了什麼，那麼關於任何現象是否可能來自於外星人，甚至是某種由外國對手駕駛的高度先進的高超音速間諜飛船，還有待觀察。

負責向國會提交UAP評估報告的國家情報總監辦公室（ODNI）的發言人拒絕對報告的內容發表評論。該情報辦公室與五角大廈7月15日新成立的「全領域異常現象解決辦公室」（All-Domain Anomaly Resolution Office, AARO）一起進行分析。

2021年6月提交給國會的第一份這樣的國防情報部門UAP報告研究了美國軍事飛行員自2004年以來的144次目擊事件，其中大部分都有多種儀器的記錄。

該研究將一個事件歸因於一個大型放氣氣球，但發現其餘事件在沒有進一步分析的情況下是政府無法解釋的。國防部高級情報官員今年5月在國會作證時說，五角大廈新成立的工作組正式編入目錄的UAPs數量已經增加到400個。

當時，他們說，分析人員缺乏任何證據表明任何目擊事件是外星飛船，但大多數UAP報告仍未得到解決。其中包含五角大廈發佈的影片，海軍飛行員觀察到神秘的空中物體，其速度和機動性超過了已知的航空技術，而且沒有任何可見的推進手段或飛行控制面。高芙表示：「在許多情況下，觀察到的現象被歸類為“不明“，僅僅是因為傳感器無法收集到足夠的信息來進行積極的歸因。」「我們正在努力為未來減輕這些不足，並確保我們有足夠的數據進行分析。」

在五角大廈即將發佈最新的評估報告之前，美國太空總署（NASA）的首創的一個新小組於10月24日對來自民間政府和商業部門的非機密UFO目擊數據展開了單獨的平行研究。