Former Spurs psychologist Hillary Cauthen has sued the Spurs and Josh Primo and is filing a criminal complaint over alleged incidents involving indecent exposure by Primo, alleging Primo exposed himself nine times to her beginning in December 2021 and the franchise failed to act. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日爆料，前馬刺心理專家希拉蕊考辛已經針對19歲小將普里莫不雅裸露事件跟馬刺與普里莫提出告訴，因為她表示自從去年12月開始，普里莫至少在她面前9次裸露身體，甚至在今年1月舉報普里莫這種行為遭到馬刺無視。

不過希拉蕊考辛的指控，隨即遭到普里莫的委任律師布瑞吉斯公開否認，更強調她的指控另有所圖，「普里莫正在遭受這名心理專家傷害，她因為一些經濟利益上的補償，正在玩弄刻板印象與種族歧視手段散布恐懼，普里莫相當震驚，且自認被這名年紀大他一倍的心理專家所利用了。」

「普里莫當前處在一個充滿希望的職業生涯初期，卻被這些虛假的指控與馬刺的提前裁員所摧毀了，」布瑞吉斯表示，「他仍在尋求治療當中，藉以處理對方誤導性指控造成的心理創傷，以及自己在童年時間的遭遇。」

馬刺總裁布福德也在第一時間否認指控，更發表一份簡短聲明，「我們不同意今天各方發布的有關普里莫事件事實、細節與時間表的準確性，儘管我們願意分享更多訊息，但我們也支持法律程序仍在進行。我們將繼續維持最高標準，且遵循我們的文化與價值觀。」