年底九合一選舉，外界普遍不看好民進黨這次選情，若民進黨能救一個縣市，會救哪個縣市，也成為熱議話題。對此，國民黨台北市議員徐弘庭認為是桃園市，他更表示，若國民黨桃園市長參選人張善政當選後狂打弊案，不僅桃園市長鄭文燦政治路斷掉，對民進黨來講更是動搖黨本。

徐弘庭3日在政論節目《頭條開講》中認為，若台北市、桃園市以及新竹市，民進黨只能救一個，當然要救哪邊出包最多、哪邊被翻轉會揪出一堆弊案的地方，因為那個地方最危險，「我個人認為桃園」。徐弘庭表示雖然新竹也算危險，但桃園還有另個問題「鄭文燦」，要是張善政當選後，像台北市長柯文哲一開始一樣狂打弊案，這些問題被揪出來，等於民進黨儲君要倒了。徐弘庭提及，大家都認為鄭文燦之後要進中央，若桃園輸掉又抓出弊案，「鄭文燦政治路直接斷掉」。

徐弘庭也提到，民進黨過去講鄭文燦有桃園模式，且在桃園模式治理下還不錯，但桃園運動中心卻出事，現在雖不了了之，但桃園模式被大家打破，原來是用所謂資源砸下去、用分配給各種企業，做一些豆腐渣工程、一堆不堪一擊的公共工程。徐弘庭表示，若整個桃園模式跨掉，這對民進黨來講是動搖黨本，因此，回過頭來思考，民進黨只能救一縣市要救誰？他認為民進黨現在做的就是保護鄭文燦。