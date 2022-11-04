大陸「平安鄂爾多斯」微信公眾號4日消息，內蒙古自治區鄂爾多斯市委政法委員會3日發布通告，針對近期大陸個別地區在防疫過程中暴露出危及生命財產安全的問題，強調「緊急情況時，您有權採取措施自救或緊急避險」。

通告指出：針對近期國內個別地區在防疫過程中暴露出的問題，鄂爾多斯市政法系統將汲取教訓，始終堅持人民至上、生命至上，堅決統籌做好疫情防控和保障民眾生命健康、合法權益工作，進一步暢通救助機制，增強應急處置能力，切實維護隔離人員生命財產安全。

通告強調：「在鄂爾多斯，無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先。」

在鄂爾多斯，如在居家隔離或集中隔離期間，遇到特殊緊急情況，請及時撥打110，非緊急情況請撥打12345市長熱線，心理危機請撥打96885熱線。對隔離群眾報警，會第一時間處置，提供幫助、解決問題。

在鄂爾多斯，如遭遇危及人身安全的情況，特別是危及生命安全的緊急情況時，根據大陸《刑法》第21條、大陸《民法典》第182條等相關法律規定，「您有權採取措施自救，或及時緊急避險」，但請謹記：在自救和避險時，不要損害他人生命。事後，會安排相關部門對事情過程進行回溯和研判，並提供必要的法律援助，依法依規處置。

「在鄂爾多斯，請您放心！我們盡最大努力保障您的生命安全和合法權益！」