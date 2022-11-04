臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統兼民進黨主席蔡英文2日來到內湖區東湖慈后宮，為黨內台北市長候選人陳時中的廟口開講活動助陣。蔡事後在臉書刊出當晚現場影片，陳在預錄的影像中表示，「人在公門好修行，雖然很累，在公部門很累，然後責任又很重，然後大家輿論也相對壓力也大」，此影片湧入7.1萬人次觀看。不少網友則痛批，既然陳覺得那麼累，那就乾脆「別選了」。

蔡英文2日晚間在臉書發文，刊出陳時中當天於內湖區東湖慈后宮廟口開講活動影片。蔡表示，她特別來參加陳的造勢活動，歡迎大家一起收看影片，大家一起「把事做好」讓「台北更好」。

蔡英文刊出的影片中，造勢活動現場正好播放著陳時中的廣告影像，陳在廣告片中表示：「人在公門好修行，雖然很累，在公部門很累，然後責任又很重，然後大家輿論也相對壓力也大，可是你沒有在政府單位你做不了這些事情；台北市我覺得它進展慢，我們現在想要它進展快，能夠讓我們包括公務人員能力的發揮更大，我覺得可以造福更多人。」

這部影片湧入超過7.1萬人觀看、約2000則留言，討論相當熱烈，大批網友卻不斷吐槽：「聽的出你真的很累，既然那麼累，那就別選了直接去養老吧」、「既然累就別選了！」「現場超過五百萬人了」、「現場已經超過一千萬人了」、「時中什麼都不怕，只怕用愛發電的電池！」「紅酒來，我來喝；買疫苗，我來擋；選市長，我來選！」「我來晚了，讀稿機加油」。