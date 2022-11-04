美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，使其先進晶片發展受到打擊，未能取得許可證的美國公民、企業與組織不得協助大陸研發或生產半導體。如今，美國也敦促荷蘭、日本跟進此制裁措施，並施壓設備商艾司摩爾（ASML）擴大禁售設備的範圍。

綜合外媒報導，以維護國家安全與外交政策為由，美國新一波的制裁主要鎖定超級電腦、人工智慧及軍事的先進晶片，企圖保持美國在關鍵領域上的領先地位與實力差距。

美國的企圖心不止於此，正致力拉攏荷蘭、日本跟進制裁，傳出美國商務部向當地設備商表示，最快要9個月才能看到其他盟國的廠商跟進制裁。

其中荷蘭設備商艾司摩爾的態度成為市場關注焦點，主要在於，艾司摩爾是世界上唯一一家有能力生產極紫外光（EUV）曝光機的公司，專門用於先進製程生產，更是往前推動製程技術的重要關鍵。

目前艾司摩爾已經沒有銷售EUV給大陸企業，僅銷售成熟製程所需的深紫外光（DUV）浸潤式微影設備，如今傳出，美國有意壓壓艾司摩爾擴大制裁，連DUV設備都不要銷售給大陸，若此事成真，以成熟製程為主的大陸晶片業將受到重創。

消息人士爆料，美國國安會與商務部高層親自前往荷蘭進行談判，讓艾司摩爾擴大制裁是討論的其中一環，但預料不會很快有明確進展，兩國也會討論貿易、科技合作等相關訊息。

美國之所以如此積極，最主要的原因在於，如果盟國不願意加入美國制裁的行列，經過時間流逝，美國制裁的力道也會逐漸降低，甚至被大陸找到破口突破封鎖。