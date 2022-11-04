女星林家璜2015年和香港知名紋身師Dust Wu結婚，育有1女，不過男方婚後屢次傳出外遇，讓她最後忍無可忍選擇離婚，近日上節目時透露當時礙於經濟不獨立，只能不斷隱忍前夫出軌，未料竟被嘲諷「妳連當雞都不會有人要」，讓她當下徹底心死。

林家璜婚後定居在香港，不過2019年當地爆發政治運動，由於擔心女兒安危便先搬回台灣生活，與丈夫分隔兩地生活，沒想到這段期間老公不僅對小孩不聞不問，甚至傳出多次出軌，日前上節目《新聞挖挖哇》時，她表示由於經濟不獨立，加上養育小孩需要開銷，加上從嫁到香港到回台灣，就像顆人球被丟來丟去，因此只能忍氣吞聲，讓她無奈感嘆：「選擇隱忍是個天大的錯誤」。

林家璜坦言飽受老公精神及言語上的折磨，導致身心靈已承受不住，決定狠斬婚姻。(新聞挖挖哇 Youtube)

對於被前夫怒譙「連當雞都不會有人要」，甚至還被趕出家門，讓她坦言飽受精神及言語上的折磨，強調最終選擇離婚的主因，是老公出軌被香港媒體拍到，加上這段期間的壓力讓自己罹患鬱症、蕁麻疹和氣喘等症狀，導致身心靈已經承受不住，因此決定狠斬這段婚姻。

沒想到離婚後，前夫突然態度一百八十度大轉變，對她出手相當大方，這才知道當初相當吝嗇全是為了逼她離婚的手段，讓林家璜忍不住直呼：「早知道我早點離婚」。