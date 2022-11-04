整體大環境不佳，IT及MLCC等整合元件產業面臨庫存調整壓力，達方(8163)保守看待第4季營運，不過達方表示，今年整體營收及獲利仍將維持成長，由於達方整合元件聚焦在高階高容及中高壓產品線，預估明年綠能事業及元件事業可望較今年持平或小幅成長。

電子產業旺季不旺，達方第3季合併營收為75.7億元，較上季略減2.3%，歸屬母公司稅後盈餘為3.39億元，較上季成長18.3%，單季每股盈餘為1.21元；累計2022年前3季合併營收為227.4億元，較去年同期成長11%，歸屬母公司稅後盈餘為8.73億元，每股盈餘為3.12元。

達方表示，第3季營運受到通膨與升息等總體環境因素干擾終端消費需求，影響鍵盤產品與元件產品的出貨動能。但以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，在E-Bike需求依舊強勁與公司策略聯盟開展下業績成長顯著，營收較去年同期有逾五成以上的成長，季營收貢獻比重近五成，公司整體獲利受惠於規模經濟效益增長下亦同步提升。

展望第4季，達方表示，全球持續面對通膨與地緣衝突等系統變數對終端消費需求影響，鍵盤與整合元件產品面臨庫存修正壓力，自行車市場因客戶先前重複下單，目前也面臨訂單調整修正，但整體以中低價一般自行車影響較為明顯，審慎看待第4季營運表現，不過今年營收及獲利仍將維持成長。

達方預估，整體IT鍵盤等產品到明年上半年仍處於修正態勢，若上半年有望落底，下半年則有望反轉向上，至於以E-Bike為主的綠能事業，達方董事長蘇開建表示，達方整合車架、電池及電控系統等核心優勢，到下游組裝一條龍生產，提供客戶由台灣、越南到歐洲整合服務，預估歷經2023年整體市場調整過後，2024年有望重回健康的成長趨勢。

因應整體大環境變數，達方也將今年資本支出目標由26億元下調為20億元。

達方表示，由於公司整合元件聚焦在高階高容及中高壓產品線，預估明年綠能事業及元件事業可望較今年持平或小幅成長，以長期而言，在E-Bike成長動能已然成形與IT需求終將逐漸恢復下，公司樂觀看待營運表現。