★分析

Great Hill Capital董事長Thomas Hayes表示，我們在八個月內升息400個基點，這是史上最急劇的緊縮速度之一，不先暫停一下觀察幾個月的數據表現就是魯莽的做法，我認為昨天那種口是心非、含糊其詞的說法，真的嚴重破壞央行任何說法的可信度。未來的情況會是這樣，聯準會可能做出強硬的發言，但市場卻反而上漲。

50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，強韌的經濟開始出現裂痕，但聯準會需要看到更多的「抑制」來支持政策轉向。失業率需要升高才能使通膨下降，這就是現實。當人們沒有工作時，他們就會盡可能停止購物和消費。

Oanda資深市場分析師Ed Moya表示，央行會議後的「不適」持續對美股帶來壓力，股市不會在這裡暴斃，但它們會走軟，直到市場消化聯準會的鷹派立場。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股勁揚2.04%，表現最佳，其次為工業股漲1.04%。科技股跌3%，跌幅最大，其次為通訊服務類股跌2.83%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢大漲3.22%，收在5,024.90點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場微漲0.15%。蘋果大跌4.24%，微軟跌2.66%，亞馬遜跌3.06%，Alphabet跌4.07%，Meta跌1.80%，網飛跌1.44%。

道瓊指數成分股方面，波音漲6.34%，漲幅最大，其次為開拓重工漲2.20%。蘋果跌幅最大，其次為Visa A跌3.09%。

主要晶片股方面，高通重挫7.66%，超微收漲2.52%，輝達漲1.53%，美光漲0.06%，英特爾跌0.11%，德州儀器跌1.24%，應用材料跌1.66%，恩智浦跌2.53%。

★焦點股

波音大漲6.3%，給道瓊指數帶來最大的提振。其財務長Brian West前一日向投資人表示，737 Max和787飛機的交貨量增加，明年可望帶來30億至50億美元的自由現金流，此外，波音預期到2025年至2026年，自由現金流將達到100億美元。

亞馬遜跌3.06%，收在89.30美元，自上周發布財報以來已連跌7個交易日，創下自2019年以來持續最長的跌幅。該電商巨頭周四宣布為應對「不尋常的宏觀經濟環境」，未來數個月公司將凍結人員招聘。

高通重挫7.66%，收在103.88美元。因智慧手機晶片銷售大減，高通對這個年底節日購物旺季提出的營收預測比華爾街所預期短少約20億美元，其本季獲利預測也不如市場預期，同時下修手機銷量預測，不過，高通證實拿到蘋果更多業務，成為本次財報的亮點。

羅賓漢（Robinhood）漲8.16%，收在12.33美元。因利率升高為該券商的融資交易業務帶來助益，以及市場波動加劇有助於其股票和期權部門，該散戶股票交易平台上季虧損小於市場預期。此外，羅賓漢下修全年營運費用預測，亦贏得市場正面回應。

Under Armour飆升12.13%，收在7.95美元。該運動用品公司上季營收大致符合市預期且獲利意外強勁，儘管下修全年財測。

派樂騰（Peloton）大漲8.23%，收在9.34美元，盤中一度重挫16.1%。該健身公司上季營收較去年同期大減23%、虧損也超乎市場預期，尤其是對這個重要的節日購物旺季的財測令人失望。

Nikola重挫10.91%，收在2.94美元。該電動重型卡車製造商上季營收獲利表現均優於市場預期，但下修全年產量預期，且未提供2023年預測。

★台股ADR

台股ADR僅日月光收高。

台積電ADR跌0.40%，收60.28美元，換算台股價格為388.75元。

聯電ADR跌0.17%，收5.88美元，換算台股價格為37.92元。

日月光ADR漲1.41%，收5.04美元，換算台股價格為81.26元。

中華電信ADR跌0.89%，收33.28美元，換算台股價格為107.31元。