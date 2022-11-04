外交部王姓女辦事3年前擔任駐亞特蘭大辦事處祕書時，與丈夫在美國置產，但她卻仍按月申請超額的房租補助，浮報1萬32美元，檢方依貪汙罪起訴，但台北地方法院認定她只構成使公務員登載不實文書罪，考量她已繳回犯罪所得，判刑1年2月，緩刑2年，支付公庫10萬元。可上訴。

檢方起訴指控，2018年王女與丈夫在美置產後，依規定不能再按月請領每月1410美元的房租補助，只能按月申請房租補助費的「基本數」410美元，但她卻偽填資料讓外交部承辦人誤信她在美國沒有自有住宅，核發租屋補助，詐領2次租屋補助1萬32美元。

台北地院認為，外交部為改善駐外人員居住環境，以適合其級職身分而特訂規定，駐外機構之職員不問職務內容，都得據支給規定申請房租補助費，此種申請補助機會，因駐外身分而得與職務本身或職務所衍生者無關，不構成貪汙罪的利用職務上之機會詐領財物罪。

合議庭考量王女派駐在外，原與配偶、兒子居住於租賃公寓，然因女兒早產出生後有諸多照護需求，原公寓大小已不敷使用，乃購置房屋、欲整修後以安頓家人，卻因未謹慎瞭解當地法令及解讀差異，填載不實申請文件，判刑1年2月，緩刑2年。可上訴。