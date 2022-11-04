中國第四批預備太空人選拔已啟動，楊利偉指選拔標準調整。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端4 日報導，中國太空技術的突破和太空站的建設，吸引了無數太空愛好者。據了解，目前，中國第三批太空人正在加緊訓練，計畫2023年開始執行太空站任務。此外，中國第四批預備太空人選拔已經啟動，將選拔12至14名預備太空人。未來，將有更多太空人進入中國太空站，開展更多工作。

中國第三批太空人共有17名男性太空人和1名女性太空人入選。這18人分別包括：7名航太駕駛員、7名航太飛行工程師和4名載荷專家。

第四批將選拔12至14名預備太空人，包括航太駕駛員7至8名，航太飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中，載荷專家2名左右。航太駕駛員在陸海空三軍現役飛行員中選拔，航太飛行工程師在從事航空航太工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事太空科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

中國載人航太工程副總設計師楊利偉指出，不單單有來自空軍的，還有來自海軍的和陸軍的飛行員，應該說這次選拔的面更加廣泛。從地域上來講，這次除了在大陸進行招收，特別是首次增加了在港澳選拔太空人的過程。這次的選拔工作，從選拔面、數量、種類，都有了很大擴展。

楊利偉介紹，為滿足載人航太工程後續飛行任務需要，第四批太空人選拔的種類和面向的對象不同，選拔標準也有所調整。

楊利偉說，這次制定了很多新標準。從生理標準上來講，因為增加了不同的太空人種類，這是有調整的，有一些比以前要稍稍放一放。比如載荷專家，從視力這個角度來講，比駕駛員要稍稍寬鬆一點，但從知識結構上來講，是越來越嚴了，比如對工程師、載荷專家的學歷要求、工作經歷，要求是越來越高了。