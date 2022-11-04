BWF世巡超級350等級的德國海洛公開賽，台灣男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵延續前面幾戰的好手感，今（4）日面對丹麥組合克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard）迎來3局大戰，「楊肉盧」最終以21比13、12比21、21比19擊敗對方，連續3站都至少能闖進男雙8強。

10月底BWF開始進行歐洲巡迴賽事，「楊肉盧」在丹麥公開賽雖然8強落敗，不過晉級過程中力壓了印尼男雙名將「山萬組合」阿山（Mohammad Ahsan）/塞提阿萬（Hendra Setiawan），似乎也打通了「楊肉盧」的任督二脈，接下來的法國公開賽首輪更是擊敗印尼組合「小黃人」蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），一路闖進決賽才遭到蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）擊退，奪下亞軍。

先前的好手感沒有跑掉，「楊肉盧」在本周德國公開賽首輪先以直落2擊敗同為台灣組合的張課琦／柏禮維，16強交手克亞爾／瑟高也是率先拿下1局，雖然「楊肉盧」次局遭到對手扳平，而進入決勝局雙方在比賽末段打成19平，「楊肉盧」在關鍵時刻還是挺住壓力，連取2分將比賽拿下，也成功取得男雙8強門票，「楊肉盧」在8強的對手將是中國組合王昶／梁偉鏗。

Race to Guangzhou 2022

After #HyloOpen2022 Round of 32 (2 Nov 2022)



Men’s Doubles



4 pairs have qualified!



Hoki/Kobayashi, Astrup/Rasmussen, Liu/Ou are one step away.



Choi/Kim were not entered into Australian Open. Can they hold on?#Guangzhou2022#BtalkRaceToGuangzhou pic.twitter.com/4at9q6kZUx — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 3, 2022

至於在BWF年終賽積分資格方面，男雙部分2對印尼組合亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）及阿山/塞提阿萬、另2對大馬組合王耀新／張御宇及謝定峰／蘇偉譯確定獲得年終賽門票，目前積分排名第13位的「楊肉盧」必須得再加把勁。