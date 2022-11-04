為了營造友善寵物河濱空間，新北市高灘處2009年起陸續打造新店親情、二重蘆堤、永和綠寶石、板橋華江、三重、浮洲及新莊等7座寵物公園。（高灘處提供）

為了營造友善寵物河濱空間，新北市高灘處2009年起陸續打造新店親情、二重蘆堤、永和綠寶石、板橋華江、三重、浮洲及新莊等7座寵物公園，不斷維護更新，其中最新完工的新莊寵物公園已在今年8月開放，為新莊區首座寵物公園，邀請民眾帶毛小孩盡情玩耍。

高灘處指出，新莊寵物公園位在大漢溪左岸，占地1966坪，以大面積綠地為主，內有混凝土管、雙排大榕樹遮蔭，讓毛小孩能鑽洞冒險玩樂，也能有涼爽的休憩空間，現場還有提供狗便袋、狗便箱，為防止犬隻走失或衝突，也有安全圍籬，區隔大小型犬。

另外，位在新店溪右岸的親情寵物公園、二重疏洪道的蘆堤寵物公園是鄰近都會區首選的寵物公園，但因開放多年，長期使用耗損，高灘處也在今年9月完成整修，並在親情場設置混凝土管和交通錐、輪胎，蘆堤場也設有平台、階梯、棧橋、翹翹板及混凝土管，讓毛小孩體驗各項設施。

高灘處表示，新北河濱寵物公園各有特色，每場皆設有狗便袋／箱，區分大小型犬、飼主休憩或樹蔭遮陽區，周邊還有籃球場、槌球場、棒球場、自行車道或兒童遊戲場及停車場等設施，適合親子、寵物一起玩耍。

高灘處呼籲，寵物公園內毛小孩可不受鏈繩限制，盡情奔跑，但攜帶寵物出入公共場所時，仍應依寵物體型及種類，使用鏈繩或其他適當的防護措施，避免受傷，若造成公安事件，恐受罰3000至1.5萬元罰鍰。