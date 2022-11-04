新北市新店區中山路社會住宅大樓，今(4日)凌晨0時20分許爆發20名男子持刀械及棍棒當街亂鬥衝突，警方快打部隊獲報趕到場時，發現鬥毆人事均逃逸無蹤，僅剩一名15歲吳姓少年因腳部遭砍2刀，倒臥在人行道上，經送醫後並無大礙，警方隨後循線逮捕4名涉案男子到案，目前正進行偵辦中。

新店分局在凌晨0時20分許獲報，中山路社會住宅前發生大規模鬥毆，立即派遣轄區江陵派出所所長吳東憲率線上警力8名到場處置，但到場後，並未發現衝突情事，只見吳姓未成年（15歲）意識清楚倒臥在地，左腳小腿受有刀傷2處，於是將其送往新店耕莘醫院治療，縫合後現留院觀察並無大礙。

15歲吳姓少年因腳部遭砍2刀，倒臥在人行道上，經送醫後並無大礙，警方隨後循線逮捕4名涉案男子到案，目前正進行偵辦中。

隨後警方調閱附監視器及住戶提供影像，影像，發現現場有多名男子持刀械及棍棒叫囂，專案小組立刻根據影像，在3個小時後就陸續逮捕計有葉姓、洪姓、陳姓、張姓等四名動手鬥毆男子到案說明，全案擬依涉嫌刑法妨害秩序、殺人未遂函送臺北地檢偵辦。

警方調查，這起衝突原因，疑為受傷的吳姓少年與陳姓男子，約一名蔡姓男子前往外出談判18萬元債務，但蔡嫌認為吳姓少年兩人態度囂張，遂招來友人持棍棒及刀械報復後逃逸，警方表示，將積極查緝涉案人等到案說明。