33歲女星林芊妤擁有甜美臉蛋及姣好身材，因此被封為「港版瑤瑤」，不過卻因跟富二代鬧出「殘廁事件」導致工作全無，幸好最近改當健身型Youtuber，人氣翻漲。近日，她透露和老公確診，只好把兒子先託給別人照顧，而在家沒事做的林芊妤，稍早曬出和老公玩雙人瑜珈的照片，問大家要不要加入挑戰，體位難度之高，嚇翻網友。

林芊妤2014年和富少男友被拍到進殘障廁所半小時，導致事業一度跌到谷底，事後她上節目，坦言連父親都不諒解，稱收到親友關心訊息很丟臉，而林芊妤後來重整事業，改當健身型Youtuber教大家居隔時期如何在家瘦身，引來百萬粉絲追蹤，更連續四年奪得YouTube十大熱門影片獎。

4年前林芊妤宣布閃婚，與銀行業男友翟志榮結婚並生下兒子，先前曾有網友留言酸她：「快放生妳老公」，讓她忍不住傻眼澄清自己根本沒去夜店，反諷：「是不是對我老公有興趣？」近期她更秀出穿瑜珈褲爬山的照片，未料又引來質疑，引來她霸氣回嗆：「在這個世界上需要討好的人就只有自己，自己喜歡穿什麼出門，不需要其他人管（只要合法）」。

最近林芊妤發文，透露老公從國外回來後確診，便將兒子暫時託給別人照顧，自己在家照顧先生，「但回想起這四年來的日子，也沒有跟老公二人獨處那麼長的時間，而這星期的24小時相處，令我又更肯定他是我想要走到最後的人，我們的相處也太自在了，無論發生什麼事，感覺有他在身邊也是快樂的。」還分享了許多不科學的瑜珈姿勢，網友回應：「太可愛了，理想夫妻！」、「能夠找到對的人走到尾，是一種幸福」、「好浪漫呢」。