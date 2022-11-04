一名女網友因月經頭兩天感到劇痛，請男友幫忙買巧克力和熱牛奶，她睡醒後見到巧克力原本很開心，但男友開口第一句話卻是討要300元，還說忘了買牛奶，男友說「我還少算你五塊欸，很大方吧」，她當場臉綠，給了錢後趕對方回家，難過地滴下淚，直言交往至今超過2年，現在已經氣到不想再見到對方。

該女網友在Dcard發文，日前她因生理期第一天非常疼痛，請假在家休息，傳訊息請男友下班時幫忙買超商的高級巧克力與熱牛奶，她昏睡一天後醒來看到巧克力本來很感動，「覺得訓練多年終於有點長進」，沒想到下一秒男友卻向她討300元，還說「巧克力阿，幫你買兩個打9折後才有300，還少算你五塊欸，很大方吧」。

男友還說忘記買牛奶了，要原PO先給他錢，原PO事後傻眼說交往超過2年，男友明知她生理期前2天會很不舒服，她請男友買2樣東西就漏買一樣，對方還急著討錢，她一時氣到掉淚，把錢塞給男友後就要對方回家，直言完全不想再看到對方，「打這篇文的時候，巧克力又怒吃好幾塊，我出錢的我自己全部吃光」。

其他網友留言「是在跟吳伯毅交往嗎？人家吳伯毅還比較不會漏單咧」、「分手了啦

妳是在跟丐幫幫主談戀愛」、「抱歉我覺得好好笑，歡迎回歸單身」、「反正這我是會分手，男友不舒服，我主動走去藥局買藥，也沒在討錢」、「我懂女孩紙會想要被照顧的感覺，我覺得就算他要錢的話，至少不要在妳不舒服的時候講」、「雖然取決於經濟狀況，但300而已馬上討錢真的會讓人很走心」。