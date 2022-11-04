根據日本產經新聞（Sankei News）4日報導，中國大陸與日本政府已開始計劃雙邊領導人會晤一事。也就是說，中華人民共和國主席習近平以及日本首相岸田文雄，兩人有機會在11月中旬面對面進行會談。

消息指出，各國正趁著11月中旬在東南亞舉行兩次重大國際會議的同時，安排自己國家元首在大會議結束後，抓住空檔時間可以分別進行領袖級的一對一相互對談。其中，也包括中日兩國。

掌握多方政府訊息的產經新聞表示，目前北京與東京雙方正在找尋一個合適點，看是要在15日至16日由印尼所主辦的G20（20大工業國）峰會期間，或者是18日至19日在泰國曼谷舉行的APEC（亞太經合會）經濟領袖會議中，擇一舉辦場邊會議。

其實，中日雙方領導人會晤的新聞，不如中美的習拜會較受國際矚目。不過，根據美國媒體日前報導，習近平對與拜登會見的意願似乎不高，乃至於中國大陸拒絕配合美國所安排的習拜會，但美國單方面卻否認相互磋商出了問題。