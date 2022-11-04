歐洲股市周四跌至近一周新低點；聯準會在周三宣布未來繼續升息，讓市場對於減緩激進政策的希望破滅。

周四歐洲Stoxx 600指數收跌3.84點或0.93%，為409.55點。對利率敏感的科技股、房地產股分別下跌2.3%和2.9%。

大多數的板塊下滑，僅保險股和銀行股穩住腳步，分別升0.4%和0.2%。德國股市跌0.95%，英股則上升0.62%，法股跌0.54%。

聯準會在周三公布第四度加息75基點(3碼)，並表示基準政策利率最終水準可能比此前預期的更高；然而鮑爾(Jeremy Powell)也暗示未來升息幅度會比較小，時間更長。

PlurimiWealth首席投資長Patrick Armstrong說，鮑爾似乎確實地指出了升息速度將放緩，但是明年的升息幅度會超出市場預期。

在聯準會決定升息之前，歐洲股市在優異企業財報協助下，連上漲了三天。然而最新PMI調查數據顯示，歐元區正逐漸滑入衰退。

另外英國央行在周四宣布升息75基點，為1989年來最大的加息，央行並警告英國將面臨長期衰退。

歐洲的旅遊休閒股跌1.6%。愛爾蘭博彩公司Flutter娛樂跌5.5%，此前傳出澳洲金融犯罪監管單位下令，對該國最大的線上運動賭博公司進行稽查，而該公司為Flutter娛樂所經營。

愛爾蘭股市也受影響，下挫0.9%。

BMW跌4.7%，報76.5歐元；該公司警告，通膨和利率不斷上升，將影響未來幾個月的銷售。

即將國有化的天然氣進口商Uniper跌5.3%，報2.99歐元；該德國公司公布淨虧損為創紀錄的400億歐元。

歐元區最大銀行法國巴黎銀行在公布上季獲利優於預期之後，股價升3.1%，報49.39歐元。