就算史蒂芬柯瑞3日投進8顆三分球，轟下全場最高39分，克雷湯普生也有本季新高27分，上季總冠軍勇士還是躲不了連敗命運，因為魔術靠著小將薩格斯最後37秒投進關鍵三分球，最後以130比129逆轉擊敗勇士，目前仍居東區墊底的魔術進帳本季第2勝(7敗)，也送勇士吞下4連敗。

為了擺脫最近連敗頹勢，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生今天上半場就有所回應，兩人上半場就各投進4顆三分球、各拿14分，搭配威金斯、盧尼半場各有10分，打完上半場，勇士65比53領先魔術，魔術狀元前鋒班凱羅上半場投6中1。

儘管浪花兄弟火力到了下半場仍在延燒，一度擴大領先到16分，可是魔術仍靠班凱羅手感回溫帶領，在第3節整整轟下比勇士多10分的43分，甚至打到末節順利超前，還一度領先到8分，但打到最後關頭，勇士還是靠柯瑞火力追上了。

打到最後1分35秒，柯瑞3罰俱中，幫助勇士123比122超前，魔術卻靠法蘭茲華格納上籃，以及薩格斯兩罰俱中重新領先，柯瑞雖投進三分球追平，薩格斯也在最後37秒投進三分球，接著薩格斯還抄到柯瑞的球，最後31秒兩罰中1。

面對魔術暫以130比126領先，勇士趕緊喊出暫停，一回來克雷湯普生就投進三分球，班凱羅發生傳球失誤把最後一擊機會交給勇士，時間還剩4.9秒，勇士部署讓克雷湯普生執行最後一擊，結果他選擇12呎跳投沒進，勇士飲恨1分落敗。

魔術逆轉頭號功臣當屬才剛傷癒復出的21歲主控薩格斯，他拿全隊最高26分，另有9助攻、4抄截，班凱羅也拿22分、8籃板，法蘭茲華格納19分，歐基基16分、9籃板，漢普頓15分，溫戴爾卡特14分，基文哈里斯12分；勇士除了浪花兄弟以外，得分最高的是盧尼17分。