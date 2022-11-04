推特（Twitter）將開始裁員，坐實之前不斷傳出的風聲。根據周四發給員工的電郵，推特將在美東時間周五中午12時以前通知員工他們是否遭到解僱。

路透社報導，推持在這封電郵中表示，為了讓公司走上康莊大道，周五我們將經歷裁減全球人力的艱難過程」。

推特並在電郵中宣布辦公室將暫時關閉，所有出入證將暫停使用，以確保每位員工以及推特系統與客戶數據的安全。

自特斯拉執行長、全球首富馬斯克入主並全面接管推特後，該社群平台將大規模裁員的消息一直是甚囂塵上，前一日即有外媒引述消息人士報導，為了削減成本，馬斯克擬在推特裁員約3700人，佔公司總人力約五成，推特擬於周五通知被裁撤的員工。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）日前報導馬斯克擬裁減推特約25%員工，而這只是第一輪裁員的其中一部分。該媒體在10月底曾報導，知情人士透露馬斯克擬在入主推特後裁掉75%的人，但這個傳聞遭到馬斯克否認，他表示：「是有裁員計畫，但人數沒那麼多」。

路透社並報導，出任推特執行長的馬斯克已經下令每年大砍基礎設施支出10億美元。消息人士表示，這恐將導致推特平台在發生重大事件且流量衝高之際，更容易出現運作失靈的情況。