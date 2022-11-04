利機(3444)董事會通過第三季財報，累計前三季稅後盈餘1億7230萬元，每股淨利4.41元，較去年同期大幅成長75%，繼去年新高記錄，再次刷新近十四年獲利新高，已超過110年全年稅後淨利將近1元。法人推估，利機今年全年獲利上看5元，可較去年成長四成以上。另外，董事會也通過現金增資案，預計明年上半年發行500萬股普通股。

以季別來看，利機第三季單季稅後純益5953萬元、季減少4%，較去年同期增加38%。利機表示，今年主力產品封測相關以及半導體載板相關都是逐季成長，第三季營收還雙創歷史新高及次高，但是面板在今年5、6月開始出現斷崖式衰退，衝擊利機另一主力產品驅動IC相關營收幾乎腰斬，導致整體營收較上季衰退二成。不過受惠加值型轉投資及匯兌收益大幅挹注獲利，推升第三季獲利明顯成長，第三季每股盈餘衝上1.52元，為歷史次高。

利機表示，今年從第三季開始半導體產業進入庫存調整期，包括俄烏戰爭、通膨壓力、大陸封控等影響，業界普遍沒有辦法完全預測庫存真正去化的時間，對於後續景氣看法保守偏不樂觀。利機10月單月合併營收7392萬元，較去年同期減少24%，月減少2%。累計前10月營收為8億9672萬元，較去年同期減少12%，衰退幅度相對較小。從個別產品表現來看，驅動IC相關10月月增18%，業績明顯回溫，第四季有望持平穩定或緩步上揚。

利機也指出，雖然第四季到明年上半年充滿不確定性，利機封測相關以及半導體載板相關今年都是逐季成長，第三季營收雙創歷史新高，力拚讓下半年跟上半年一樣好。