中華精測公布2022年10月份營收報告，單月營收達4.21億元，較前一個月下滑6.8％，較前一年度同期下滑4.2％；累計前十個月的營收達36.63億元，較前一年同期成長7.5％。

誠如日前中華精測營運報告之說明，今年第四季營收將反映產業淡季，不過，來自測試介面板Gerber案需求持續暢旺，且專為高階晶片進行系統測試之SFT（System Final Testing）訂單自本季開始增溫，因此全年營收年增率可望維持個位數成長。

中華精測受惠於測試介面板Gerber案接單優於預期，上一季度單季營收改寫歷史同期新高紀錄，進入第四季，半導體產業鏈處於庫存調整階段，終端市場需求尚待觀察全球各地主要節慶日包括雙11、感恩節、聖誕節，以及明年中國農曆年的消費力道，因此，自10月份營收開始呈現淡季表現。

今年10月，中華精測業績受到智慧型手機應用處理器（AP）晶片、SSD快閃記憶體控制晶片、電源管理晶片等測試需求逐步減緩而疲弱，其中，探針卡為影響最大的應用產品，該項目營收占總營收比重持續下探。目前依智慧型手機晶片客戶需求來看，新設計項目還是很多，只是速度減緩，預料探針卡訂單最快在下一季開始動起來，於此大環境淡季效應影響下，中華精測力拚下一季度業績表現與去年同期持平。

在此半導體產業景氣寒冬階段，本公司仍受惠於車用以及超高運算應用需求增溫，在10月份的營收中還是反映出Gerber業績持續增溫的佳績。再者，智慧型手機晶片朝毫米波、電競、虛擬擴增實境等高規格、新功能整合，成功帶動本公司相關系統級測試業績成長，為這一季度營收的關鍵支撐。