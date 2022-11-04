嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）董事長徐清祥3日出席英商安謀（Arm）舉辦的Arm Tech Symposia技術論壇，宣示力旺及Arm強化合作。徐清祥表示，資訊安全趨勢已經成形，力旺子公司熵碼安全PUF方案已獲眾多客戶導入，樂觀看待相關效益持續發酵，至於近期半導體生產鏈庫存去化影響，徐清祥表示力旺營運不受影響。

力旺今年正式展開與Arm全新v9架構處理器的機密運算合作，力旺以PUF為基礎所設計的PUF安全信任根，導入Arm的v9機密運算的架構，這是Arm未來十年的運算架構，讓力旺成功進入高效能運算（HPC）市場。此外，力旺也提供美國半導體政策中重要的資安防護核心，對未來多年的成長仍舊深具信心。

徐清祥表示，未來汽車將成為軟體驅動的交通工具，所有應用程式或作業系統更新，都會經由雲端下載到汽車，包括軟體在經由簽章後傳到汽車閘道驗證，驗證完若沒有問題才可將軟體存儲至記憶體內，過程中每道程序都與安全相關。再者，未來汽車資料流動量十分龐大，汽車間也可能互相溝通，在各種不同情境下如何保護資料安全並讓消費者更安心，亦成為未來市場新課題。

徐清祥強調，安全隨處可見，特別是在萬物聯網的架構下，每個裝置都要有身份證，透過機制讓別人認證外，也要讓自己認證他人，這也是力旺與熵碼所提供的PUF技術的最大商機。

力旺第三季合併營收季減0.6％達7.91億元，較去年同期成長33.2％，歸屬母公司稅後淨利4.06億元僅較上季微減0.7％，較去年同期仍成長46.6％，每股淨利5.45元。力旺前三季合併營收23.14億元，歸屬母公司稅後淨利11.81億元，每股淨利15.84元，等於前三季獲利已賺逾1.5個股本並賺贏去年全年。