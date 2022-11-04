國際半導體產業協會（SEMI）3日宣布成立全球半導體氣候聯盟（Semiconductor Climate Consortium，SCC），已有逾60家的跨半導體價值鏈創始企業會員共同響應參與，其中包括台積電、日月光、環球晶、漢民、南亞科等5家台灣企業率先響應成為SCC創始會員，希望透過貫徹聯盟宗旨，加速產業生態圈減少溫室氣體排放的腳步。

SCC會員企業及SEMI代表將於11月8～10日於埃及沙姆沙伊赫（Sharm El Sheik）舉行的 2022年聯合國氣候變遷大會（COP27）期間正式舉辦發佈會。SCC為全球首個全由半導體價值鏈企業所組成之聯盟，成員承諾致力於實現以下目標與核心行動，包括透過共同方法、技術創新並保持密切溝通，持續減少溫室氣體排放；每年發佈三大碳排放範圍相關之年度進度報告；設定近期及長期減碳目標，於2050年達成淨零碳排。

創始會員企業一致支持巴黎協定和相關協議之抗升溫1.5°C目標，亦認同於半導體價值鏈中推動氣候進程刻不容緩。SCC最早由參與SEMI永續倡議企業所提出，該倡議將持續關注氣候領域外的環境、社會和治理（ESG）等議題。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球半導體氣候聯盟創始成員起身參與關鍵的氣候倡議、支持全球永續發展行動，足以展現其領導風範。包括日月光、環球晶圓、漢民、南亞科、台積電等5家台灣企業率先響應成為SCC創始會員，共同為減緩全球暖化做出貢獻。SEMI將氣候變遷及永續議題視為近期服務產業的重點策略方向，致力於串聯台灣半導體企業群起響應。

南亞科副總經理暨SEMI台灣永續委員會主席吳志祥表示，SCC提供半導體產業一個創新的平台來共同對抗氣候變遷所帶來的風險與機會。藉由SCC及永續委員會，台灣可以更積極參與全球半導體產業的永續發展，連結國內外產業鏈推動永續共好。未來將持續深化與SCC的連結，攜手產業鏈夥伴一起承諾SBT目標、接軌RE100，逐步落實淨零碳排。