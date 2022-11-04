台北王朝大酒店完成改裝瘦身後更名「茹曦酒店」，並委託雲品(2748)經營餐飲宴會業務。酒店業主代表柯雷蒙表示，希望能透過「餐飲帶住房」共同提振營運表現，並看好未來國際MICE團來台商機。雲品董事長盛治仁則透露，預計明年春節後宣布全新餐飲定位及服務。

位於敦北商圈的「茹曦酒店」前身為1983年開幕的「環亞大飯店」，仙妮蕾亞集團於2006年接手更名「台北王朝大酒店」。富邦人壽2020年7月斥資268億元買下土地及建物，並回租仙妮蕾德集團繼續經營，雙方租約至2027年。

台北王朝大酒店近年持續投資改裝升級，疫情期間雖轉作防疫旅館，仍合計斥資逾5億元逐步翻新大廳、客房、餐廳、宴會廳及附屬相關設施，並將面對後巷的300間客房轉租改作社會住宅，客房數自730間降至408間，同時積極出租閒置場域活化運用。

為洗刷消費者對酒店較老舊的既定印象，台北王朝大酒店8月18日正式更名「茹曦酒店」重新迎賓，10月中宣布攜手雲朗觀光集團旗下雲品，委託「君品Collection」經營館內餐飲宴會業務，於11月1日正式接手營運管理。

茹曦酒店3日晚間舉行品牌成立典禮暨酒會，由業主代表柯雷蒙（Jurgen Klemm）、台北市長柯文哲、仙妮蕾德國際人資長姜穎、雲品董事長盛治仁、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭共同揭幕，柯雷蒙與盛治仁會後接受媒體聯訪。

柯雷蒙表示，集團過去認為台北小巨蛋交通便利、機能良好，但台北王朝營運未發揮應有價值，簡直是「好可惜酒店」。如今經過改裝及重新定位，整體空間、客房、餐廳、宴會廳均已完成優化，不再「好可惜」。

柯雷蒙指出，「茹曦酒店」品牌的命名緣自於酒店整體空間環境都能感受到大自然光線，白天有明亮讓人感到愉快有活力的陽光，晚上則有迷人的星光夜色，希望以全新品牌能帶給旅客們明亮、茹沐晨曦的愉悅之旅。

對於邊境解封後的營運展望，柯雷蒙表示，過去酒店因客房數多，使餐飲及宴會業務營收貢獻較低。隨著調整瘦身並攜手雲品，現在對餐飲業務很有信心，初期營運目標以餐飲優先、住宿第二，從「住房帶餐飲」變成「餐飲帶住房」，盼共同壯大營運規模。

柯雷蒙指出，由於台灣在疫情期間的防疫成功經驗享譽國際，使國際間許多國際會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）團客想在疫後來台觀光，看好相關市場需求商機。不過，整體營運表現要恢復疫情前水準，可能仍要等到2024年。

雲品董事長盛治仁表示，旗下台北君品酒店即是「餐飲帶住房」的典範，目前甫接手茹曦酒店餐飲及宴會業務，尚需時間演練及內部調整，預計明年春節後將正式宣布全新定位及服務，希望透過「君品Collection」複製成功模式，達到「餐飲帶住房」的目標。