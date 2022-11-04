公開高端EUA補件審查會議紀錄？ 蘇貞昌「一句話」回絕：選舉別選到這種程度

國民黨桃園市長候選人張善政遭媒體爆料，擔任涉嫌販賣假藥的經濟黨顧問，民進黨立法院黨團為此召開記者會批張善政淪經濟黨「門神」，張善政反嗆，行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純轉包桃園市立圖書總館工程，蘇貞昌才是台灣最大門神。蘇貞昌4日回應，張善政應解釋清楚自己的爭議，不要歪樓做人身攻擊，此舉有失前行政院長的高度。

經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，有媒體報導，張善政不只擔任經濟黨榮譽總顧問，更多次與該黨高層同框，遭民進黨立法院黨團批張善政淪經濟黨門神。張善政指出，蘇貞昌承諾任內家人不會承包任何政府工程，近期卻被發現女兒蘇巧純轉包桃園市立圖書總館工程，批蘇貞昌才是「台灣最大門神」。

對此，蘇貞昌表示，張善政為了詐欺賣的黨當門神，應該要解釋清楚，「不要歪樓把我做人身攻擊，這樣有失院長高度」。他也解釋，二三設計公司是獲國際肯定的專業公司，不參加政府標案即是不希望被誤會使用公權力，而桃園市立圖書總館工程相關廠商下游的下游，尋求專業的二三設計公司幫忙，相當正常，沒有違背當初承諾。