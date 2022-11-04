亞德諾半導體（Analog Devices, Inc，ADI）宣佈友達光電將在其領先的車用寬螢幕顯示器產品系列中採用ADI矩陣LED顯示器驅動器技術。透過此項領先業界的技術支援局部調光，可將功耗明顯降低至少50％，並滿足功能安全要求。

目前有越來越多的汽車在整體座艙內採用寬螢幕顯示器以提供更佳的沉浸式體驗。自動化水準和自主性的提高也對顯示器產生更高的需求，顯示器不僅提供常見的資訊娛樂功能，亦需成為具備汽車周圍畫面的安全中心。而伴隨汽車產業加速邁向電動化，功耗指標也備受關注。

為此，ADI開發「局部調光」獨特創新方法來驅動車用顯示單元螢幕後的LED。該驅動器透過專有電源製程技術開發，整合所有外部開關P通道場效電晶體（PFET），使大型車用顯示器實現高解析度和高對比度，提高LED診斷性能，並減少圖像重影效應。相較於傳統邊緣照明顯示器，該系統可降低功耗至少50％。此外，ADI的電源產品系列並通過ASIL-B至D級認證，可確保車內可靠操作，滿足目前眾多汽車製造商的功能安全需求。

為強化座艙體驗，ADI透過專有電源管理和處理解決方案實現能局部調光的節能寬螢幕，以及透過Gigabit多媒體串行鏈路（Gigabit Multimedia Serial Link，GMSL）串行器和解串器SerDes連接解決方案達到高解析度顯示。

友達光電車用顯示器事業單位資深處長徐文浩表示，友達光電是全球主要車用顯示器製造商之一，主要針對大型OEM提供服務。ADI局部調光車用顯示器驅動器的電源效率非常符合友達光電的品質標準，可協助我們穩固市場地位。我們的AmLED顯示器節能省電且對比度高，強光可視性卓越，因此能大幅提升駕駛安全性和座艙娛樂體驗。友達光電將積極因應智慧行動趨勢持續推動顯示技術發展，並期待與ADI團隊進一步合作。

ADI汽車電氣化和永續能源事業部企業副總裁Patrick Morgan表示，汽車體驗的未來發展方向是融入消費性電子的多元功能。透過此次合作，ADI的高性能汽車電源技術和優勢將助力新一代寬螢幕顯示器進入市場，進而大幅降低功耗並提供全面性的功能安全能力。

友達光電於其局部調光車用顯示器採用ADI汽車局部調光顯示器驅動器系列產品MAX25500 4x24汽車LED矩陣驅動器，該產品現已上市。