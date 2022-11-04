具有波動性的再生能源佔能源消費的比重持續提升以及交通出行領域的逐步電氣化，已成為全球重要的發展趨勢。而應對這些趨勢的一大重點在於提高各行業用電設備的系統整合度。

為此，從綠色發電，到穩定、高效的電網基礎設施，再到儲能與用電等整個過程，需要進行通盤考量。其中，雙向充電技術在這方面貢獻甚鉅，例如它可以將電動汽車電池中儲存的電力，在任何需要的時候返向充電到電網，或者為家用電器供電。然而，發電設備和用電設備需要一種標準化的語言，使兩者可以相互進行通訊。

作為系統級解決方案提供商，英飛凌科技（Infineon）對推動整個能源控制鏈通訊的標準化抱有濃厚的興趣，並因此加入了EEBus計畫。該倡議致力於促進介面的標準化，從而實現發電設備與終端使用者設備之間統一化的通訊。EEBus匯集了來自能源相關設備和系統、能源供給和電網運營，以及訊息通訊技術等不同領域的跨國企業和協會。英飛凌是第一家加入該計畫的半導體企業。

EEBus計畫執行董事Robert Bohm博士表示，EEBus計畫從成立之初就將整體能源生態系統作為其基本理念。我們為所有市場參與者提供開放的解決方案，而非專屬的封閉性解決方案。EEBus致力於為業界開發具有廣泛靈活性的標準化介面，並制定全球通訊標準。

英飛凌行銷長Andreas Urschitz表示，各工作小組成員一直在齊心協力制定一個統一的、獨立於個別廠商的通訊解決方案，該解決方案對於雙向充電技術和分散式電網至關重要。EEBus對能源管理領域的專注讓我們可以簡單、高效地將雙向終端使用者設備整合到智慧電網中。

EEBus是一種獨立於製造商之外，可以免費使用的標準化語言，設備可以使用該語言交換與能源和應用相關的訊息。該標準化語言使所有設備即使在能源短缺的情況下也能正常運行，並且為住宅和商業應用提供隨插即用的解決方案。

EEBus計畫對內容（傳輸的資料模型）和傳輸類型（通訊路徑）進行了區分。EEBus資料模型「SPINE」（智慧建築交互操作中性訊息交換）可透過多種通訊路徑和協定進行傳輸，比如智慧家居IP協議「SHIP」。該傳輸協定基於廣泛使用的RFC，可在現有的IP基礎設施中使用。為了保證最大程度的靈活性，EEBus架構以智慧電網架構模型（SGAM）為基礎並提供多個層面的解決方案。

無論之前使用何種通訊技術，各行業的企業都可以使用SPINE模型來提供他們的服務或平台，甚至控制數百萬台能源相關設備。設備製造商也能藉以實現自身產品的智慧化與互通性，加入一個更大的生態系統。