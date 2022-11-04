瑞典家具零售企業IKEA（宜家家居）傳出將進駐嘉義縣展店，此消息一出，讓嘉義在地人興奮不已，但也讓台南人崩潰哀號，表示六都中就只有台南沒有IKEA，「是不是看不起台南人」？認為台南人消費不起？引起熱議之餘，台南市經濟發展局局長也回應了。

六都當中僅「台南市」未設有分店

IKEA（宜家家居）是全球最大的家具零售企業，於1994年進駐台灣，在台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市皆設有分店，另外在新竹縣竹北市設有訂購取貨中心，方便消費者能快速購買到IKEA商品，其中直轄市六都中，僅「台南市」未設有分店。

過往IKEA分店都設立在直轄市，這次選擇在嘉義市西區設點，與大潤發嘉義店共構，面積約1,000坪大，是目前台灣分店中坪數最小的分店，預計在今年底開幕。統計到目前為止，IKEA在台共設有8家店（包含嘉義店）。

誰是IKEA嘉義店的關鍵領袖？由綠豆嘉義人粉專奪下

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，分別來看「IKEA將在嘉義設分店」事件（時間：2022/10/27 - 2022/11/02）近一週網路關鍵領袖與聲量趨勢，可見該消息在《綠豆嘉義人》粉專上曝光後，帶動許多網友留言分享、討論，成為IKEA嘉義店的關鍵領袖。

在《綠豆嘉義人》粉專上，網友紛紛表示：「終於不用跑高雄吃瑞典肉丸了」、「IKEA使出一記對台南的無情嘲諷」、「嘉義人走路都有風了」、「終於不用跑到高雄或台中吃飯了」、「房價要準備上漲囉」、「嘉義真是個宜居的城市」、「傷害性不大， 侮辱性極強」、「開心嘉義終於有IKEA了」。

單日聲量飆破4千筆！嘉義人拍手叫好 台南人哀號崩潰

另外，「IKEA將在嘉義設分店」的消息，也因在《綠豆嘉義人》、《樂活台南》、《嘉義多一點》、《我是台南人》、《台南式》等粉專上曝光的關係，吸引媒體跟進報導，進而擴散到各大論壇引起大量討論，單日聲量就有4,217筆，不過該消息除了讓嘉義網友紛紛叫好，也讓台南人崩潰。

其中《台南式》粉專上，台南人紛紛表示：「哭哦，給我宜家啦」、「台南永遠被排擠啦」、「台南人不值得IKEA嗎（大哭」、「說真的很傷心」、「誰政見裡面有台南市規劃招商IKEA，我考慮把選票給他」、「IKEA是把台南當塑膠嗎？」、「等澎湖都開IKEA了，台南還沒開」。

鄉民怒喊：是不是看不起台南人？市府回應了

另外，在PTT上鄉民也熱議連連，PO表示基本上只要台南有空地，大家就會喊要蓋IKEA，就知道台南人有多期待IKEA來台南，結果現在卻傳出IKEA要在嘉義展店，認為「是不是看不起台南人」？「覺得台南人買不起」？「六都中就台南沒IKEA，反而隔壁縣市要開」，直呼太扯了！

且因2022米其林摘星名單裡，台南全部槓龜，在當時還開辦「我心目中的米其林」 的緣故，對此，該篇貼文底下網友就留言：「台南不需要米其林，還有IKEA」、「台南人的傢俱不需要IKEA評分」、「IKEA沒做出甜肉丸，不敢去展店吧」、「台南不稀罕洋玩意」、「玻璃市的玻璃又碎了」、「台南、高雄真的是台灣兩大玻璃產地」、「老台南人有自己心目中的IKEA」。

根據《聯合新聞網》報導，針對此事，台南市經濟發展局局長陳凱凌則表示，台南已多次拜會爭取，並提供許多地點供IKEA參考，無奈還是沒等到回應，坦言已盡力了，決定權仍在業者手中，只能尊重企業考量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月27日至2022年11月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『IKEA將在嘉義設分店』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。