星光才女徐佳瑩近日帶著新專輯《給》回歸，也特別攜手BEATDAY全息元宇宙平台和《DailyView網路溫度計》在元宇宙舉辦「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」！其中LaLa也突破以往模式，邀請粉絲來到虛擬世界裡戴上動物頭套隨著音樂狂歡，想要知道演唱會還有哪些好玩的地方、快速下載資源包的方式嗎？趕快跟著《DailyView網路溫度計》小編一起看下去吧！

「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」有哪些好玩的地方？

在「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」中，除了可以在BEATDAY全息元宇宙平台上參觀黑松沙士、Honda元宇宙概念店，還能在商店購買商品，每個人都能化身為虛擬角色，選擇喜歡的裝扮、戴上專屬動物頭套，在演唱會開始30分鐘前來到大廳搜集療癒手電筒、LaLa炮等虛擬道具。

徐佳瑩在元宇宙音樂競技場演唱新歌《給》的時候，每位玩家都可以按下歌詞按鈕，將能量傳遞「給」LaLa，隨著燈光轉換來到下一首《以上皆非》，玩家也能拿起事先獲得的「療癒手電筒」，發射治癒光束，通過鍵盤法官的考驗，除了可以透過互動體驗徐佳瑩演唱歌曲時的內心情境，觀眾還能切換手動模式和自動模式，全視角觀賞視覺與聽覺的饗宴。

如何下載「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」程式、資源包？

因為全息演唱會為類遊戲遊玩方式，購買「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」門票後，至少需提前一天使用WINDOWS／MAC電腦下載BEATDAY程式，下載時間依照網速約為30分鐘至2小時，建議玩家可選擇標準版畫質，接著輸入取票序號進行兌換，輸入完成後還需下載演唱會資源包，當日才可進入表演現場，提醒觀眾務必提早執行並提早30分鐘入場，以免錯過表演。

「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」門票要如何購買？

「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」最終場即將於11月4日正式獻唱！觀眾購買單日票券即可體驗20:00、22:00兩場次，還沒購買門票的粉絲趕快前往KKTIX官網搶購，如欲了解更多演唱會相關資訊可至BEATDAY活動官網及社群平台，現在就和LaLa一起徜徉在元宇宙演唱會的世界裡吧！