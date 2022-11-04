人生短短幾個秋～

舒爽的秋天到了，除了適合出遊踏青外，日本人稱秋季是「食慾之秋」，也稱「收穫之秋」，是各類食物、穀物成熟的季節。

另外，也因秋季日照時間減少，氣溫下降，間接影響到神經內分泌和大腦調節情緒的功能，會讓人不自覺地感到悲傷、多愁善感，這些都是秋天容易感受到的氛圍。

提到秋天，你會聯想到什麼呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你了解網友們提到秋天就會想做這些事！

10. 拍婚紗

秋高氣爽不會過冷過熱，相對其他季節來說適合外拍婚紗，加上現在新人流行拍美式婚紗，配上秋季獨有的風景，像是楓葉、芒草、落羽松等，作為婚紗背景最適合了！

推薦秋季拍婚紗的新人：「夏天拍照真的很痛苦，建議還是秋天拍婚紗 」、「 如嘗所願可以在浪漫的秋天拍婚紗了」、「10-11月秋高氣爽超適合的」、「秋天拍婚紗最舒爽」。

9. 賞芒草

台灣約莫9月芒草就會陸續開花，10月~11月就會完全盛開，白茫茫的花海美景正是賞芒最佳時機，推薦民眾可往陽明山、虎頭山、草嶺古道等處賞芒草感受秋意。

台灣這時也會舉辦芒花季，吸引民眾來賞芒：「秋天就是要欣賞芒草呀」、「時序入秋，總讓人想到一睹芒草的美景」、「體驗不凡之芒浪就趁此時」 、「芒草現身，代表著秋天的來臨」。

8. 超chill野餐

少了夏天的悶熱與蚊蟲，秋天氣候正適合三五好友相約假日到草地上野餐！準備一些三明治、水果、果汁等，帶上寵物、小孩，在草地上吃吃喝喝、享受大自然，感受秋天氣息的美好。

認為秋天野餐很chill的網友：「秋天可以來一場說走就走的野餐」、「秋天最適合去野餐啦！同朋友chill下，真是好寫意」、「倫敦的秋天很美好，可以每個週末去不同的公園踏青野餐」。

7. 爬山踏青

眾多登山客都會選在秋天登高望遠，時節正逢芒草、楓葉、銀杏盛開，氣候又涼爽，是爬山踏青賞花的好時機，初學者則建議，可以往路線比較不費力的步道先嘗試，一樣都能感受到濃濃秋意。

許多山友都激推秋天爬山：「秋天適合爬山健行吃美食 」、「秋天真的好適合爬山呀，照片美到讓人不分享都不行」、「秋天，不冷不熱超適合出門爬山」、「大家都說秋天是最適合爬山的季節，我也這麼認為」、「秋天最適合到出門踏青」、「秋高氣爽，是登高踏青的好時光」。

6. 漫步追「楓」去

台灣各地賞楓景點最近又開始一房難求，因為楓葉要開始變色了！從金黃轉為火紅，這幾個月都是賞楓好時機。包括奧萬大、武陵農場、阿里山等地都是熱門景點。過去沒有疫情影響時，搭配日本氣象株式會社公佈的紅葉情報，台人也很愛飛去日本追「楓」。

因疫情被打亂出國計畫，如今邊境大開放：「很想去京都賞楓」、「真想馬上飛去日本賞楓」、「想到三年前跟爹娘到京都賞楓」、「秋天到了，好懷念京都的楓紅啊」、「看過日本的楓紅，好像比較難被國內的打動」、「賞楓好有氣氛啊」、「開放時間點就是秋季賞楓」。

5. 泡湯

泡湯行程規劃了沒？入秋後氣溫逐漸下降，溫泉旅館也開始熱鬧起來。台灣的溫泉有將近1百多處，從北投、礁溪、谷關、知本到綠島，處處可見獨具特色的溫泉，而民眾除了能單純泡湯外，有些溫泉會館也有多樣設施可體驗，CP值相當高。

想到秋天就會想去泡湯的網友分享：「以前住台北的時候，秋天最愛去泡湯了」、「入秋了～又可以開始準備泡溫泉了 」、「說到秋冬就是螃蟹、火鍋、溫泉」、「秋天就是要泡湯放空吃美食」、「秋天來了泡湯剛剛好」。

4. 吃栗子

每到秋天的季節，夜市就會出現糖炒栗子的身影，而各大美食品牌也會推出「栗子甜點」來迎接消費者，像是法國蒙布朗就是用栗子做為主食材製作而成，對甜食控來說，秋天就是要吃栗子，才有秋天感啊！而秋天想補氣養身，吃營養價值很高的栗子正適合。

光想到栗子就口水直流：「滿滿栗子鋪滿跟起司布丁，一起吃也是整個很秋天的味道啊！」、「秋冬限定的街邊炒栗子檔又開始擺檔了」、「栗子地瓜手撕麵包，包入滿滿秋天的味道，太好吃了」、「秋天真的好想吃蒙布朗」。

3. 瘋露營

台灣近幾年非常瘋露營，雖說四季都可以感受露營的美好，但秋天還是最好的季節、雨不多、蟲不多、氣候也涼爽。

近幾年來受疫情影響不能出國，喜好露營的越來越多，不管是豪華露營車、懶人露營，還是自搭露營，都能給人一種跳脫生活日常的感覺，最推薦秋天來感受了。

推薦秋天露營理由：「冷冷的天聚在一起感覺好暖 」、「秋天有暖陽與微風，是露營好季節」、「秋天正是露營天」、「露營真心建議秋天再去，夏天蚊蟲特別多」、「秋天日夜溫差大、晚上涼而不冷，是露營最佳季節」。

2. 吃柿子、柿餅

九降風一吹，柿子就紅了！台灣每年9至11月是柿子的產季，其中新竹因地質關係，早期客家人多種柿子為主，而為了利於保存和攜帶，則利用「九降風」這個特性，將這些柿子風乾成柿餅，如今當地曬柿的美景，也成為秋冬限定觀光景點，可讓民眾可邊吃柿餅邊拍美照。

柿子控表示：「好想沖一壺茶，然後配著柿餅吃」、「柿逢九降風就是美！」、「超愛柿餅，新埔很多喔！」、「喜歡新鮮現吃的」、「喜歡柿餅，曬過後比原本好吃」、「說到秋天，曬柿子也是必追的景色之一」、「到南庄買甜柿，品嘗秋天滋味正是時候」。

1. 吃螃蟹

「秋風起，蟹腳癢，菊花開，聞蟹來」，想到秋天怎能不提到「吃螃蟹」呢！基本上一年四季都有螃蟹能吃，但秋天的螃蟹肉質最為細緻，加上飽滿的蟹膏，讓秋天吃蟹成為饕客最愛的時節，據樂天市場觀察，中秋節過後近一週內「螃蟹」、「三點蟹」、「花蟹」等關鍵字，搜尋量都比前一個月提升二成，可見台灣人有多愛吃秋蟹。

秋天吃蟹根深蒂固在台灣人觀念裡：「說到秋天怎麼能不吃螃蟹呢」、「秋天到了好想吃螃蟹」、「秋季螃蟹風味正美」、 「秋天到了就想吃肥美的螃蟹料理」、「秋天要來了！期待螃蟹」、「秋天正是就想嘗蟹的季節」、「好想大啖萬里蟹呀」、「秋天總特別想吃螃蟹」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月30日至2022年10月31日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『每逢秋天就會想到的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統