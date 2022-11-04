《盧秀芳中天辣晚報》3日到北市信義區街頭進行訪問。(取自中天新聞)

《盧秀芳中天辣晚報》3日到北市信義區街頭進行訪問。(取自中天新聞)

選戰倒數激烈時刻，台北市長這次共有12位候選人角逐寶座，究竟誰才是選民心中的最佳人選呢?對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨(3日)到北市信義區街頭進行訪問，國民黨候選人蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊皆有獲年輕人支持，但最多人的答案卻是「不喜歡陳時中」。

《盧秀芳中天辣晚報》昨派出辮子妹到街頭詢問民眾，有年輕人表示「比較看好蔣萬安，總是要換一些氣象」、「我不喜歡陳時中，對他印象不是很好，免治馬桶的想法不是很好，還有太快為了選舉丟下指揮官這個位置」、「不知道誰會當選，只是我覺得陳時中，要讓他當嗎?我自己是不會想要給他當啦」、「陳時中從中央落跑到要選舉了」。

另外，有一名港湖區的民眾表示「我支持以前港湖區出來的人(黃珊珊)」、「應該黃珊珊蠻有機會，網路上風氣好像覺得藍綠都想要找到不一樣」、「阿中就防疫其實不太好」；但也有民眾表示，「蠻支持阿中」。