肝出問題，常與病毒性肝炎或酒精性肝炎有關，也與亂進補有關。有醫師表示，曾遇一原本即有酒精性肝炎的患者，皮膚泛黃、嚴重黃疸，平常喜歡喝酒外，還喜歡冬令進補，某天與朋友喝酒、吃羊肉爐後，回家就直接睡覺，未料次日中午都未醒來，家人驚覺有異趕緊送醫，才知該病患已陷入肝昏迷，住進加護病房。醫師提醒，有肝硬化的患者千萬不要亂進補。

胃腸肝膽科醫師張振榕在《健康2.0》節目中提到，常在診間遇到亂吃藥的病患，但某些人體質會對這些中藥或草藥過敏、進而產生交互作用，出現噁心、嘔吐、茶色尿等症狀，此時人會非常疲倦，之後眼白開始轉黃，意味著肝臟已經進入急性發炎，嚴重更有猛爆性肝炎的風險。

張振榕並表示，還有一種是肝硬化者愛進補，曾有一酒精性肝炎的病患，平常皮膚就已經泛黃，處於嚴重黃疸狀況，外觀就像「十八銅人」，而病人又喜歡喝酒及冬令進補，冬天一到會約朋友邊喝酒邊吃羊肉爐，某天患者照常吃完羊肉爐，回家倒頭呼呼大睡，家人以為他喝醉了，便不以為意。直到隔天中午，家人發現病患都未醒且還叫不醒，緊急送醫才知道病人前一天晚上吃過多羊肉爐，攝取過量的高蛋白質產生肝昏迷。

張振榕說，後來醫師先以藥物幫患者灌腸，將腸內的毒素灌出後，又送到加護病房觀察數天後，患者才清醒。

彰基胃腸肝膽科醫師范泉山提醒，近來天氣降溫，很多病人都會出現類似情況，「肝硬化」患者千萬別吃當歸鴨、羊肉爐或薑母鴨等補品，因有兩個危險之處，第一，高熱量或高蛋白容易引發肝昏迷；第二，行氣、行血的食物導致靜脈爆掉。

范泉山也再三強調，有些肝病患者會因親友介紹吃「退肝火」等草藥來護肝，但因病人體質可能不適合某些草藥，嚴重會產生猛爆性肝炎，因此要服用草藥前，務必要跟醫師先討論，千萬不要亂服草藥等偏方。