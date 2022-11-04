大陸觀察者網報導，受俄烏衝突等影響，中國將罕見向巴西進口玉米，而非依賴美國、烏克蘭等傳統供應國。

路透報導，中國海關總署網站2日更新了巴西輸華糧食註冊企業名單，共計136家企業初步獲准向大陸出口玉米。巴西農業部官員表示，這或就此開啟巴西對世界第二大經濟體中國的玉米銷售。

路透表示，這一動向可能重塑全球貿易流，世界第一大玉米供應國美國將因此被奪走一定銷售額。

大陸海關總署網站顯示，新名單包括阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer-Daniels-Midland Co）、邦吉公司（Bunge Ltd）、嘉吉公司（Cargill）、路易達孚公司（Louis Dreyfus）和中糧國際（Cofco International）旗下的企業和設施。前四者也被合稱為全球四大糧商。

路透報導，巴西農業部蔬菜產品檢驗主管格勞科·貝托爾多（Glauco Bertoldo）表示：「這對巴西來說是一個很好的選擇，有（更多）市場可以發送產品。」他還透露，未來幾周內，該名單可能繼續更新，以囊括更多企業。

路透指出，這一動向或重塑全球貿易流，世界第一大玉米供應方美國可能將失去一些市場占比，而西班牙、埃及等傳統巴西玉米進口國則可能將部分採購轉移到美國。

美國商品與股票經紀商StoneX集團的穀物買賣經紀人克雷格·特納（Craig Turner）指出，儘管各國之間會有一些「私底下的談判交易」（horse trading），「但中國最終會從南美購買更多的玉米，而從美國購買更少的玉米」。中國從巴西的少量進口可能很快就會開始，但在2023年初下一個收穫季節開始之前，預計不會有更大的出貨量。

此前外媒報導，中國最快將於12月起從巴西進口玉米。有45家公司設施被巴西預先批准對華玉米出口。中國與巴西早在2014年簽署《關於巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》，並於今年5月23日修訂，允許進口符合要求的巴西玉米。但今年4月巴西對大陸玉米出口量僅為3.5萬噸，且是自2019年以來唯一的玉米對大陸出口。

據報導，2021年中國進口玉米中有70％來自美國，29％來自烏克蘭。巴西每噸玉米價格比美國便宜約17美元。玉米是中國重要的飼料原料來源之一。中國農業部市場預警專家委員會預計，在10月開始的2022／23作物年度，中國預計將進口1800萬噸玉米。但俄烏衝突爆發後，烏克蘭玉米出口受阻，中國的進口量隨之減少。今年9月，中國自烏克蘭進口量已經減少到不足2000噸，使得中國的大部分海外供應依賴美國。